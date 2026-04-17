怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵

英国《金融时报》引述四名知情人士报道，怡和与长和（001）磋商收购百佳，并探讨与怡和旗下惠康合并。报道引述知情人士表示，双方已谈判一段时间，但尚未达成协议，并拒绝透露交易估值。有分析认为，近年网购盛行或驱使传统超市集团有新部署。至于两大超市合并会否引致垄断问题，有经济学者指由于网购盛行的竞争下，相信整合不会构成垄断局面。长和股价午后曾由跌转升，报64.55元升0.78%。

DFI零售集团发言人回应表示，不会就任何揣测或市场传闻作出评论。长和亦表示不评论任何市场传闻或揣测。

网购崛起及北上消费夹击

长和旗下的屈臣氏集团的百佳，以及怡和旗下的DFI零售的惠康，据报在2023年合计市占近90%。然而，本港零售业近年面对网购崛起，以及港人北上消费潮夹击，行业竞争日益激烈。报道引述其中一名参与洽谈的人士透露，据双方的内部评估，即使两大超市集团合并，其市占率仍将低于50%。

相关文章：惠康「网购店取」迎零售新战局 服务扩至逾200舖 推价格承诺最多平40%

何启聪：可悭实体店舖成本

股评人何启聪认为，本地超市受网购平台竞争影响，毛利率持续受压。假如怡和旗下惠康及长和旗下百佳成功合并，可透过重整分店网络，减省经营超市实体店舖成本，将资源投放入超市网购业务，应对网购平台的竞争。他表示从本地超市市场生态看，怡和及长和探索合并本地超市业务，是合理的部署。对于长和旗下零售旗舰屈臣氏，据报正寻求上市。何启聪认为相对整个屈臣氏的规模，即使百佳超市与惠康合并，对屈臣氏估值上的影响亦相对有限。

相关文章：惠康暂未受高油价影响 料短期不加价 IKEA食品受捧「每分钟卖逾11粒肉丸」

徐家健：料不构成垄断局面

经济学者徐家健指出，在尚未有网购的年代，香港超市市场主要由百佳及惠康两大龙头占据，其他规模较小的竞争者难以与其竞争，因此这两大龙头几乎占据所有市场份额。然而，随着网购风气盛行，整个市场已大不相同。他表示，实体门市目前面对的最大竞争正是来自网购平台。因此，他认为零售业出现业务整合的想法相当合理。他直言，若两大超市仍维持现时众多的实体店舖而不去整合，在持续竞争下，未来的经营将会相当困难，市场空间亦难以同时容纳如此密集的实体店铺网络。

被问到两大超市合并会否垄断市场，徐家健解释，审视该问题的关键在于「市场定义」。他指出，若单纯计算实体店，剔除网购因素，由于其他竞争品牌市占率低，两大超市合并的确具备垄断表象。但如果将网购平台计算在内，这些进军香港的内地品牌无疑正在打价格战。因此，从整体市场来看，两间超市的整合不会构成垄断局面。

相关文章：百佳惠康传合并 759阿信屋母企曾抽升35%

长和2013年寻求出售百佳

翻查资料，长和上一次寻求出售百佳已是十多年前。集团曾于2013年委托高盛及美国银行负责出售事宜，当时估值介乎30亿至40亿美元之间，惟最终长和宣布搁置计划，理由是私募出售「无法为公司股东带来最高价值」。

报道又指，长和也考虑让屈臣氏进行IPO，并寻求高达300亿美元估值。知情人士指，作为分拆重组程序的一部分，长和正为旗下部分独立连锁品牌（包括香港的丰泽电器及屈臣氏酒窖）寻找潜在买家。长和早前已陆续出售英国配电网UK Power Networks，加上计划出售非中国地区的港口资产，以及全球电讯业务IPO计划，显示该公司正持续进行资产轮换策略。

相关文章：长和系售英国配电商 欧洲资产交易频繁 盘点近年大Deal

另一方面，怡和近年寻求从传统业务营运商，转型为类似私募股权基金的营运模式。该集团去年宣布，由前太盟投资集团（PAG）私募股权联合主管 Lincoln Pan 接任行政总裁。若此次两大超市合并的交易成功落实，将成为他上任后的重大举措。

相关文章：万宁亲解弃守内地实体店战略 转型健康顾问抗北上潮 智能中医增3倍消费额