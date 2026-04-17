商汤折让8.6%配股 集资32亿用于AI研发 股价半日泻3.8%

商汤（0020）今日（17日）于港交所发布公告，配售17亿股新B类股份，占经发行股本约4.09%，每股配售价为1.91港元，较周四（16日）收市价2.09元折让8.61%，配售所得款项净额约为32.30亿港元。截至中午收市，商汤股价下挫3.83%，报2.01元。

据商汤公告，此轮配售所得款项将主要用于支持公司核心业务发展，包括40%用于扩大人工智能基础设施 SenseCore 商汤大装置的规模，特别是基于国产晶片的国产化AI超算集群扩容，同时升级国产化AI云的技术堆栈，为即将推出的全国产化AI词元计划「Token Plan」提供基础设施；30%将用于生成式AI的研发工作，核心聚焦SenseNova日日新系列持续创新，达至全球头部水平；20%将用于持续探索AI于创新垂直领域的技术融合与实践，以及10%将作为一般公司营运资金。