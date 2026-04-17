Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商汤折让8.6%配股 集资32亿用于AI研发 股价半日泻3.8%

商业创科
更新时间：12:25 2026-04-17 HKT
发布时间：12:25 2026-04-17 HKT

商汤（0020）今日（17日）于港交所发布公告，配售17亿股新B类股份，占经发行股本约4.09%，每股配售价为1.91港元，较周四（16日）收市价2.09元折让8.61%，配售所得款项净额约为32.30亿港元。截至中午收市，商汤股价下挫3.83%，报2.01元。

据商汤公告，此轮配售所得款项将主要用于支持公司核心业务发展，包括40%用于扩大人工智能基础设施 SenseCore 商汤大装置的规模，特别是基于国产晶片的国产化AI超算集群扩容，同时升级国产化AI云的技术堆栈，为即将推出的全国产化AI词元计划「Token Plan」提供基础设施；30%将用于生成式AI的研发工作，核心聚焦SenseNova日日新系列持续创新，达至全球头部水平；20%将用于持续探索AI于创新垂直领域的技术融合与实践，以及10%将作为一般公司营运资金。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬离世终年63岁 刘德华挚友长留怀念 金像奖特刊列名追思
潘宏彬离世终年63岁 金像奖特刊列名追思 与刘德华同期曾传绯闻 拍过《鹿鼎记》、《神雕侠侣》
影视圈
2小时前
04:53
星岛申诉王 | 银行账户被骇 一觉醒来被转走21万 IT港男防不胜防：黑客犯案时机好精准
申诉热话
5小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
20小时前
港铁荃湾线惊现男贼 疑十分钟内连劫两女手机 俱趁列车关门逃去无踪
01:29
港铁荃湾线惊现男贼 疑十分钟内连劫两女手机 俱趁列车关门逃去无踪
突发
5小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
23小时前
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
影视圈
19小时前
《中年好声音》评审周国丰胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如饼印  三兄长一为补习天王
《中年好声音》评审周国丰胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如饼印  三兄长一为补习天王
影视圈
4小时前
返工印银纸！印钞公司请生产助理 中学毕业即可申请 网民热议1条件超恶顶...
返工印银纸！印钞公司请生产助理 中学毕业即可申请 网民热议1条件超恶顶...
生活百科
2026-04-16 12:34 HKT