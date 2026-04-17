小米未来数年不推出10万元内车型 雷军：做好智能化成本高 新SU7今早测试京沪续航

小米（1810）董事长雷军今早进行小米汽车新SU7进行京沪续航挑战，在直播过程期间有网友问将来会否推出10万元（人民币，下同）以内的车型，雷军直言未来几年内都不会，原因是电动汽车智能化要做好，成本会更高，比较难控制在10万元以内。

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内媒引述雷军上月指，新一代SU7相较初代 SU7拥有过百项升级，单是材料成本增加了2万元，不过在定价上新一代 SU7只是上调了4000 元。当时雷军指主因是购置税政策退坡后，不想让新车主觉得买新一代SU7超过自己的预算，所以最后全系只加了4000 元。

全程直播京沪续航挑战

雷军又在直播中表示，过去一年小米长时间被负面舆情笼罩，他决定由今年初开始站出来，「认认真真介绍我们的产品，让大家更了解小米。」

小米新SU7测试由北京到上海长途续航，全长1,265公里，并只充一次电，雷军全程参与并全程直播，一行人今早6时36分在北京出发，预计约15个小时完成。