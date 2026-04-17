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Anthropic发布新版Opus模型 为最强模型Mythos铺路 测试网路安全措施

商业创科
更新时间：09:59 2026-04-17 HKT
发布时间：09:59 2026-04-17 HKT

AI初创公司Anthropic宣布推出旗下全新模型Claude Opus 4.7。Anthropic表示，新模型在处理最棘手的编程任务时表现尤为突出，且新模型在执行复杂、需时较长的任务时，展现出极高的严谨度与一致性，为目前可用模型中最强大。

除了编程，Opus 4.7能够接收长边达2,576像素的图像，解像度是过往Claude模型的三倍以上。这项升级可让AI代理（Agents）阅读密密麻麻的屏幕截图、从复杂图表中精准提取数据，甚至进行「像素级」的精确校对。

在商业应用方面，Opus 4.7在「金融代理评估」（Finance Agent Evaluation）中取得顶级成绩，能生成更高质素的用户介面（UI）、简报及文档。

广泛能力仍逊于最强模型Mythos

惟该公司表示，Opus 4.7模型的广泛能力仍不及旗下最强大模型Claude Mythos Preview，如网络安全能力等方面。

Opus 4.7广泛能力仍较Mythos弱
Opus 4.7广泛能力仍较Mythos弱

事实上，Anthropic上周刚公布「Project Glasswing」，披露AI模型在网络安全上的风险及益处。对此，Anthropic决定在最强大的Mythos Preview模型广泛发布前，先用Opus 4.7测试新的网路安全防护措施。该模型配备防护机制，能自动侦测并阻挡涉及违规或高风险网路安全用途的请求。

Anthropic称，尝试透过特定方法来降低Opus 4.7网路安全能力。同时，邀请有意将此模式用于「合法网络安全目的」的安全专业人士，加入网络安全验证计划（Cyber Verification Program）。

价格不变 即日全线上架

定价方面，Opus 4.7收费维持与4.6版本相同。该模型即日起已登陆Claude全线产品，并同步于Amazon Bedrock、Google Cloud Vertex AI及Microsoft Foundry等云端平台上架。
 

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