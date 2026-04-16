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九巴母企称油价急升影响严峻 政府补贴仅抵消部分成本 「柴油价两月内升近200%」

商业创科
更新时间：17:15 2026-04-16 HKT
发布时间：17:15 2026-04-16 HKT

九巴母企载通（062）发出公告，指出政府对柴油价格进行补贴及减免隧道费，只能抵消部分燃油上涨成本，该公司仍需面对燃油价格急升的严峻影响。

制定适切营运策略应对

载通表示，其财务受影响的程度，将取决于未来燃油价格变动，现时会持续监察市场发展，并继续分析及制定适切的营运及财务策略，以应对燃油价格上涨所带来的影响。

柴油价格加幅远超原油

该公司表示，中东持续的危机已导致全球原油价格急剧飙升，柴油价格上涨幅度甚至比原油价格更为剧烈，对成品油供应链、炼油厂营运，以及全球蒸馏油库存造成了不同比例的冲击。该公司指出，自今年2月底以来，柴油价格已从每桶约90美元，大幅上涨近200%，达到每桶250美元，而根据远期指标显示，柴油价格在短期内可能会仍然高企。

政府两个月短期支援

载通称，政府于4月9日公布应对燃料价格上升的措施，为业界提供了为期两个月的短期支援，当中包括对柴油价格进行补贴及减免隧道费，并成立「公共交通服务特别申请工作组」，以加快审批公共交通营办商为灵活应对燃油成本上升所提交的申请。但载通表示，这些短期补贴措施只能抵消部分燃油上涨成本，而该公司仍需面对燃油价格急升的严峻影响。

去年油价下降带动纯利倍增

载通去年业绩显示，全年纯利3.98亿元，按年大增1.1倍，增长金额达2.1亿元，当中有一半增幅受惠于自油价下跌，去年燃油成本8.6亿元，按年减少1亿元或10.5%。

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