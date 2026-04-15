智库组织（Economist Impact）最新研究显⽰，香港整体数码韧性实⼒在亚太区排名第五，同时指出企业在复原能⼒⽅⾯仍存在差距，主要源于对旧有系统的依赖以及应对突发⼲扰时执⾏能⼒不均。

智库组织亚太区政策及洞察主管Charles Ross表⽰，研究显⽰香港在建立数码韧性⽅⾯已取得进展，惟复原能⼒的提升速度尚未同步，随着赞助网络⼲扰事件愈趋频繁且相互关联，旧有系统升级固然重要，但单靠更换设备不⾜以提升韧性。

面临系统现代化等挑战

是次研究引入「数码韧性指数」（Digital Resilience Barometer），从五⼤范畴评估相关能⼒，包括外在环境、科技及基建、风险管理、领导⼒，以及⼈才与文化灵活程度。

调查指出，香港若要实现下⼀阶段数码韧性增⻑，⾯临两⼤核⼼挑战：加速系统现代化，以及将决策层意向转化成已验证及涵盖全个企业的复原能⼒。

仍依赖旧有系统

调查显⽰，62%的香港受访者表⽰，其企业仍⾼度依赖需要被替换的旧设施，在所有受访市场中排名第⼆，⾼于52%的平均⽔平。调查指，这类过时的系统会在突发中断时削弱企业⾯对⼲扰时的应变能⼒，显⽰企业需要透过策略性投资及现代化⼯程，以提升整体复原表现。

调查又指，尽管78%的相关企业已制定数码或网络韧性策略，但只有少数企业已建立并定期测试整体复原机制，仅有36%的企业积极参与政府推动网络安全意识及数码培训计划，反映政策⽬标与实际执⾏之间仍存在差距，亦要加强⽣态系统之间的协作。

澳洲电讯商（Telstra International）⾏政总裁Roary Stasko表⽰，⼤型企业的当务之急在于加速旧有系统现代化、强化复原能⼒， 并从源头开始将数码韧性纳入科技投资决策之中。

仅38%相关⾼层调整政策

此外，调查数据指出，仅有38%的受访者表⽰，相关⾼层在过去两年转化成新投资或调整政策的程度， 低于45%的平均⽔平；同时41%的受访者指出，相关责任主要集中于单⼀部⾨（如资讯科技部⾨），⽽非由整个管理层共同承担。Stasko补充，随着数码⼲扰事件的频率及复杂性持续上升，能否迅速且有效地从营运或网络事故中复原，已成为企业稳定及竞争优势的关键因素。

调查逾1400名⾼级管理层

是次报告由Telstra International赞助，深入访问了亚太地区11个市场、7个⾏业逾1400名⾼级管理层，并以美国、英国及德国作为比较标准。