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老虎证券单季新股申购金额破2000亿元 每五位用户中就有1位热衷于打新

商业创科
更新时间：15:30 2026-04-15 HKT
发布时间：15:30 2026-04-15 HKT

随著宏观经济环境改善及大型新股相继挂牌，香港新股（IPO）市场迎来强劲复苏。券商老虎国际公布，第一季度新股业务录得爆发式增长，其中老虎证券（香港）表现单个季度新股申购金额突破2000亿元，较去年同期激增6.67倍，创下进军香港三年以来的单季历史新高。同时该平台数据显示，每五位活跃的香港客户中，就有一位热衷于参与新股认购。

老虎国际累计新股申购金额高达5437.15亿元 按年大幅增长1.7倍

2026年第一季度，老虎国际累计新股申购金额高达5437.15亿元，按年大幅增长1.7倍。根据AIPO（捷利交易宝）数据统计，老虎国际第一季度整体新股孖展金额稳居市场第三位。同时本地业务亦迎来爆发，第一季度老虎证券（香港）申购金额超过2,000亿元，占集团总申购额近一半，较去年同期激增6.67倍，上述的申购规模，使老虎证券（香港）位居全港市场第四位。

老虎证券每五位客户有一位抽新股 偏爱新经济板块

另外，该公司还指，老虎证券（香港）的平台数据显示，打新已成为带动香港业务增长的核心引擎。目前老虎证券（香港）的打新帐户渗透率高达21.21%，相当于每五位活跃的香港客户中，就有一位热衷于参与新股认购。此外，打新获客渗透率亦录得28.11%的高水平，意味著在第一季度的新开户香港客户中，接近三成用户入金后的首笔交易即为新股申购。

在行业偏好方面，老虎证券（香港）指出，投资者目前将焦点集中于具备长期增长潜力的新经济板块，包括人工智能（AI）、半导体及生物科技领域。其中，受惠于全球AI技术的突破与应用落地，相关概念股的新股申购热情在第一季度尤为高涨。

引入更多优质的新股热门项目

老虎证券（香港）首席运营官王珊表示，第一季香港新股市场表现亮眼，公司能在激烈竞争中突围，核心优势在于强大的资金实力、卓越的产品体验与执行效率。展望未来，老虎证券（香港）将继续把握香港资本市场的发展机遇，引入更多优质的新股热门项目，并持续以科技创新赋能金融服务，致力成为全港投资者参与新股认购及全球资产配置的首选平台。

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