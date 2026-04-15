星展香港26亿增购6层中环中心 持货增至14层 「对港商业房地产市场正面乐观」

星展香港宣布，意向洽购香港中环中心额外6层办公楼层，涉及总建筑面积151,934平方呎，成交价26.19亿港元，为今年来香港商业地产市场上最大宗的交易。 《星岛》日前已报道，世茂集团创办人许荣茂售出6层写字楼予星展，呎价不足2万，属于市价水平，但较高峰期显著回落约50%。

交易完成后，星展香港于中环中心的总持有办公楼层将增至14层，该行指此举印证其对香港的信心，亦有助整合前线团队以更贴近客户需求，并为高增长的业务线，特别是财富管理业务的规划整合与扩展预留充裕空间。

庞华毅：印证对港坚定不移承诺

星展北亚区主管及星展香港行政总裁庞华毅表示，是次意向投资印证该行对香港市场坚定不移的承诺，以及对香港作为顶尖国际金融枢纽所具备的长期经济活力充满信心。他又表示，对香港商业房地产市场前景保持正面乐观。此次收购完成后，有助进一步提升业务规模，为客户提供更优质的服务，为香港的持续成功作出贡献。

星展2年前向「磁带大王」购入2层

中环中心75%业权于2017年以402亿元易手，属于瞩目世纪「大刁」，当年许荣茂以私人名义一口气购入9层写字楼，为仅次于「小巴大王」马亚木的第二大买家。许荣茂继早前将55楼全层拆细出售之后，日前市场消息传出他出售6层，包括31楼、32楼、56楼、62楼、63楼及76楼，涉及总楼面逾15万方呎。

星展向来是中环中心最大用家。翻查资料，星展对上一次购入中环中心楼面，为2024年时向「磁带大王」陈秉志购入66楼及75楼全层，平均每方呎成交价约2.6万元。

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