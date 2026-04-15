Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic据报估值有望达8000亿美元 较2月时翻倍

商业创科
更新时间：10:57 2026-04-15 HKT
发布时间：10:57 2026-04-15 HKT

据彭博引述消息报道，Anthropic收到几位投资者新一轮融资提议，并可能使其估值达到8,000亿美元或更高，但迄今为止一直拒绝这些提议；同时，Anthropic与投资者之间的谈判仍处于早期阶段，交易可能无法达成，或者细节可能会有所变动。

一系列AI工具刺激收入激增

报道提到，Anthropic于2月一轮300亿美元融资时，估值为3,500亿美元；换言之，最新估值已较当时翻倍。另外，Anthropic也曾讨论过最早于10月上市。

报道又指，Anthropic发布了一系列AI工具，以彻底改变企业处理从编码到网络安全等各项任务的方式，引起了越来越多企业客户的共鸣，推动了公司收入激增，同时也加剧了与竞争对手OpenAI之间的竞争。Anthropic早前已宣布，其年化收入达300亿美元，较几个月前的190亿美元实现了显著成长。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
23小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
21小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
23小时前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
17小时前
星岛申诉王 | 记者实测 $5400入住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？
02:40
星岛申诉王 | 记者实测$5400租住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？
放蛇直击
3小时前
伊朗局势｜美伊霍峡对峙惊险画面曝光 革命卫队三喊「最后警告」驱逐美舰
即时国际
3小时前
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
家居装修
5小时前
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。资料图片
六合彩︱1800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
13小时前
青年由一楼厕所窗爬出单位期间失足堕平台。梁国峰摄
屯门黄金海岸21岁青年单位厕所门坏遭反锁 爬出窗失足堕下受伤
突发
3小时前
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
18小时前