Anthropic据报估值有望达8000亿美元 较2月时翻倍

据彭博引述消息报道，Anthropic收到几位投资者新一轮融资提议，并可能使其估值达到8,000亿美元或更高，但迄今为止一直拒绝这些提议；同时，Anthropic与投资者之间的谈判仍处于早期阶段，交易可能无法达成，或者细节可能会有所变动。

一系列AI工具刺激收入激增

报道提到，Anthropic于2月一轮300亿美元融资时，估值为3,500亿美元；换言之，最新估值已较当时翻倍。另外，Anthropic也曾讨论过最早于10月上市。

报道又指，Anthropic发布了一系列AI工具，以彻底改变企业处理从编码到网络安全等各项任务的方式，引起了越来越多企业客户的共鸣，推动了公司收入激增，同时也加剧了与竞争对手OpenAI之间的竞争。Anthropic早前已宣布，其年化收入达300亿美元，较几个月前的190亿美元实现了显著成长。