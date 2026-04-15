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陈茂波指香港剑指全球第二大国际金融中心 财富管理业受惠内地居民配置需求增

商业创科
更新时间：10:39 2026-04-15 HKT
发布时间：10:39 2026-04-15 HKT

财政司司长陈茂波出席汇丰全球投资峰会时指出，以长远视角看，有信心香港在未来10至15年剑指全球第二大国际金融中心，并直言「If you want to invest in the future，invest in Hong Kong（如果想投资未来，就投资香港）」。

发展不限股市 全力丰富金融产品

陈茂波强调，香港金融中心的发展不仅限于股市，正全力丰富金融产品，覆盖固定收益、外汇、绿色金融、可持续金融等多个领域。他又提到，稳定币为低成本及交易更迅速的跨境支付工具，但亦带来风险，因此香港设牌照制度框架。

陈茂波表示，地缘政治与技术变革是当前金融业面临的主要课题，越来越多内地企业选择香港作为全球扩张的平台，正积极打造创新科技枢纽，过去十年已投入约200亿元升级科技基础设施，未来将重点吸引科技企业落户。

此外，他指内地居民离岸资产配置需求日增，为香港财富管理业带来发展空间，并对内地未来十年经济发展充满信心，而香港将直接受益于这一发展红利。

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