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国际航运公会斥霍尔木兹海峡收通行费属倒退 忧开坏先例

商业创科
更新时间：16:47 2026-04-14 HKT
发布时间：16:47 2026-04-14 HKT

中东局势冲击全球航运业，国际航运公会候任主席John Denholm批评，美国及伊朗计划在霍尔木兹海峡征收通行费，对航运界是一种倒退，强调航行自由对自由贸易至关重要。

John Denholm来港出席航运界活动时表示，维护航行自由至关重要，是自由贸易的重要支柱，公会绝不接受霍尔木兹海峡征收通行费，批评是一种倒退，亦会开坏先例，「可能之后直布罗陀海峡、英吉利海峡都要收费。」

局势影响未及疫情广泛 关注物流链中断

Denholm表示，目前航运供应链问题虽不及疫情时期广泛，亦主要集中在油气运输层面，但仍值得关注，举例指大量原本运往海湾地区的货柜，需在印度及斯里兰卡卸货，导致物流链中断，往往需要一段时间才能恢复。

Denholm续称，船东在中东局势首要关注是海员安全，但业界在战争面前只是旁观者，观乎美伊谈判过程中，美国近日封锁霍尔木兹海峡是释出不利讯号。但他个人相信最终将迎来和平，亦是解决当前危机的最佳方法。

香港续发挥自由贸易优势

对于香港的影响，Denholm认为，目前地缘政治局势未有带来重大改变，指出「香港是世界航运界的重要组成部分」，继续发挥其自由贸易优势，并指出外资船东在香港及中国融资，较欧洲更容易。

船东会林诗键：业界对国际事件有应对经验

香港船东会常务副主席暨国际航运公会航运政策委员会主席林诗键则表示，由于战事爆发只有6星期，很多船东仍未有心理准备，但对国际事件已有应对经验，目前业界主要以审慎观望为主，并正密切关注海员安全，以及燃油成本与供应情况，相信「国际问题有好多方法去处理」。

林诗键补充，在《国际法》保护下，目前贸易仍能继续进行，但局势多变，重申公会倡导自由贸易，会为此努力争取。

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