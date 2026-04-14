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诺和诺德伙OpenAI研发药物 AI分析数据 识别具潜力候选药

商业创科
更新时间：17:08 2026-04-14 HKT
发布时间：17:08 2026-04-14 HKT

丹麦药厂诺和诺德（Novo Nordisk）宣布与OpenAI建立合作伙伴关系，将AI技术应用至药物研发、生产制造及商业营运等范畴。诺和诺德表示，今次合作将利用OpenAI技术分析复杂数据、识别具潜力的药物候选项目，并改善制造、供应链、分销及企业营运效率。集团指出，首轮试点计划将于研发、生产及商业部门展开，目标于2026年底前完成全面整合。

事实上，诺和诺德近年在全球减肥药市场面对礼来（Eli Lilly）竞争。礼来本月取得美国批准推出减肥药丸Foundayo，而诺和诺德则于今年1月推出口服版Wegovy。分析师预期，未来10年减肥药市场每年收入有望超过1,000亿美元。

目前愈来愈多药厂正利用AI简化药物开发流程，包括招募临床试验参与者、选择试验地点，以及准备监管申报文件。不过，业界高层认为，AI技术尚未完全解决发现重大新分子的挑战性任务。

称非取代员工 而是提升效率

诺和诺德行政总裁Mike Doustdar在访问中表示，今次合作目标并非取代科学家，而是进一步增加他们的工作能力。他强调，此次合作无意裁减现有员工数目，而是希望提高生产力，减慢未来招聘人手的速度。

Doustdar指出，AI将有助员工更快、更有效率地完成工作，令公司无需如过往那样大幅扩充人手。值得留意的是，他于去年上任CEO后，便随即宣布重组计划，裁减9,000个职位。

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