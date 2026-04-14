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香格里拉郭惠光吁港企增全国视野 怡和潘林峰：「一国两制」是珍贵礼物

商业创科
更新时间：14:09 2026-04-14 HKT
发布时间：14:09 2026-04-14 HKT

汇丰第三届全球投资峰会今日在港召开，香格里拉集团主席兼首席执行官郭惠光在峰会上指出当前香港存在的多方面问题，一是部分从业者缺乏全国视野，与仅14分钟高铁车程的深圳企业著眼全国布局形成鲜明对比；二是香港过往依托内地发展红利，各行业蓬勃发展，却也让业界滋生安于现状的心态，员工虽勤奋务实，却缺少主动求变的创新思维；三是集团半数业务布局内地，香港总部易与内地市场脱节，难以精准把握消费者需求与市场竞争态势。
 
针对上述问题，郭惠光提出相应建议，包括企业层面需借鉴内地成熟的大规模商业管理能力，从内地人才库扩充管理团队，适应市场快速变化，并坚持以客户为导向，洞悉大湾区乃至全国消费者需求，以客观决策驱动业务调整；青年与教育层面，香港需优化公共教育体系，推动学校以中文为主要教学语言，邀请内地优质公立学校来港设校，加深年轻一代与内地的语言、文化衔接。她更呼吁，「香港青年要走出舒适圈，把整个国家当成自己的发展舞台。」
 
怡和集团行政总裁潘林峰在峰会表示，香港没有人口与资源优势，「一国两制」是独特核心优势，更是珍贵的礼物而非负担。香港企业不能仅服务700万本地人口，需借此制度优势发展金融产品、资本市场及智慧财产转移，成为全球资本与知识的流转枢纽。他强调，「我们要时常问自己，我们为何存在？香港为何独特？这是我们的责任。」
 
潘林峰同时指出，香港企业多年形成的服从文化、单向决策模式，是组织转型的最大难题。部分团队习惯服从上级指令，缺乏自主承担风险与决策的意识，这与历史背景、家族企业管理模式相关，冒险尝试难获回报且影响职业稳定性。当前市场环境复杂多变，员工一味等待指令无法应对商业挑战，这也是本地创业文化发展缓慢的重要原因。

 

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