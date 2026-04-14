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亚马逊据报收购Globalstar  加速太空互联网布局 与马斯克旗下星链竞争

商业创科
更新时间：11:49 2026-04-14 HKT
发布时间：11:49 2026-04-14 HKT

据彭博引述消息报道，电商龙头亚马逊正处于收购卫星运营商Globalstar的深入谈判阶段，旨在加速建设其自家卫星业务，与SpaceX行政总裁马斯克旗下的「星链」（Starlink）竞争。报道指，双方最快可能于周二公布达成交易，但目前协议尚未达成，谈判仍存变数，或时间表需要调整。Globalstar股价在过去一年升近四倍，目前公司市值约94亿美元。

市场分析指，这宗交易标志亚马逊与SpaceX之间的竞争进一步升温。目前，SpaceX旗下的Starlink发展迅速，在轨卫星数量约10,000枚，目前活跃用户超过1,000万，预计今年将为公司带来逾90亿美元收入。

亚马逊自家卫星进度落后

事实上，亚马逊早前已宣布构建自家的低轨道卫星网络「Amazon Leo」，目标是运营逾7,700枚卫星，为农村及偏远地区提供高速互联网。然而，该项目目前仅处于企业有限度测试阶段。亚马逊早前更向美国联邦通讯委员会（FCC）申请豁免或延期，因为其原定于今年7月前发射1,600枚卫星的目标进度已落后。

苹果拥极大话语权

另外，报道指，苹果与Globalstar的关系，令苹果在这家卫星供应商的未来发展上拥有极大话语权。事实上，苹果在2024年向Globalstar投资约15亿美元以升级其基础设施建设，并取得该公司20%的股权。

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