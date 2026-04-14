外媒指马斯克入驻TikTok 发片大谈未来 料铺路SpaceX上市  

据《纽约时报》报道，马斯克自2022年斥资440亿美元收购Twitter并将其转型为X以来，马斯克一直将X视为首选的发言平台；其帐号目前拥有近2.38亿名追踪者，且每天亦花费数小时发布内容。然而，上周TikTok及Instagram分别出现名为@elonmusk的帐号，市场预计马斯克正准备利用这些帐号推动其太空探索公司SpaceX进行首次公开募股（IPO）。

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星链成SpaceX唯一盈利业务

另外，据科技媒体《The Information》获取未公开财务数据显示，SpaceX的火箭发射与AI业务均处于烧钱状态，且增长乏力，难以支撑马斯克所寻求的惊人估值，而其IPO成功与否将取决于投资者是否认可旗下星链卫星互联网业务的增长前景。

数据显示，卫星互联网业务Starlink实现收入114亿美元，按年增长50%，并占公司总销售额的61%，成公司唯一实现盈利的业务板块。Starlink去年EBITDA为72亿美元，意味其经调整后的息税折旧摊销前利润率为63%，较2023年的41%和2024年的50%有所上升。

TikTok影片内容涵盖四大公司

上周三，一名拥有认证标志、用户名为@elonmusk的TikTok帐号首次在该网站发布内容。在时长超过1分钟的影片中，马斯克畅谈未来，内容包括旗下公司SpaceX和Tesla的成就及宣传素材，更展示了旗下脑机介面公司Neuralink及隧道挖掘初创公司Boring Company的内容。

该影片标题为「Ad Astra」，这是一句拉丁语，意为「驶向星辰」，已获得超过210万次观看，且马斯克似乎并未在X平台分享同一影片。

同时，Instagram上的@elonmusk帐号拥有认证标志及近1.8万名追踪者，惟该帐号设为私密，且无任何发布内容或头像。

报道指，有关帐号开始活跃之际，正值马斯克推动SpaceX进行IPO的关键阶段。因此，马斯克需要建立广泛的公众关注度，以便SpaceX能从投资者处筹集数十亿美元资金。

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不过，马斯克此前曾对X的竞争对手表现出不屑的态度。他曾于2022年短暂禁止X使用者在其他社交平台，如Instagram和Facebook上推广他们的帐户。