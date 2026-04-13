港交所推两科技主题指数 追踪韩国半导体及纳指公司 业界将推ETF

港交所（388）公布推出香港交易所韩国交易所半导体指数，和香港交易所科技及美国科技100指数。同时已与基金业界签订授权协议，将在香港市场推出追踪上述两项新指数的ETF产品。港交所表示，新指数的推出，标志著港交所的指数战略发展迈向新里程，进一步拓展旗下现有自营及联合冠名的基准指数

一指数追踪美股七巨头表现

根据通告，作为香港交易所与韩国交易所首只联合冠名指数，香港交易所韩国交易所半导体指数将追踪符合港股通资格的香港上市半导体公司，以及代表韩国半导体龙头企业的韩国交易所半导体15指数(KRX Semiconductor Top 15 Index) 的表现。

另一指数香港交易所科技及美国科技100指数则追踪，香港交易所科技100指数的所有成分股以及在纳斯达克上市的100家市值最大科技公司（包括美股七巨头）的表现。港交所表示，两项指数均以符合港股通资格的香港上市公司占约60%、海外上市公司占约40%的权重设计，旨在推动市场开发更多交易所买卖基金(ETF)纳入南向ETF通，为中国内地投资者提供更多元的跨市场机遇。

新指数ETF产品待批准后推出

港交易同时宣布，已与博时基金（国际）、大成国际资产管理、易方达资产管理（香港）、广发国际资产管理、及华泰盈科资产管理签订授权协议。待获得监管机构批准后，将在香港市场推出追踪上述两项新指数的ETF产品。

陈翊庭：推动指数挂钩产品多元化 加强市场参与度

港交所集团行政总裁陈翊庭表示，本次扩展涵盖自营及联合冠名的新基准指数，并著重把握科技发展带来的机遇，旨在促进指数挂钩产品多元化，加强市场参与度，从而提升一级和二级市场之流动性与活力。陈翊庭续说，推出追踪这两只新指数的ETF，反映交易所正与业界展开深度合作，以及致力开发切合市场需要、满足地区及国际投资者需求的指数。

