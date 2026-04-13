美股港产公司Mint攻半人型机械人 望来年生意双位数增长 未来回流上市

港产机械人公司Mint（纳斯达克股票代码：MIMI）参与香港国际创科展，该公司主席陈海龙透露，今年市场气氛较好，对机械人的接受度更高，接获很多咨询，预计2026至2027年度生意额有机会取得双位数的增长，且扭亏为盈，另有意未来数年回港挂牌。目前公司的产品线齐全，最主要是优化现有产品，如果下一步有基金投资，或进行新一轮融资，公司有机会研发人形机械人。

担心价格战 但有加价的空间

他解释，现时不做人形机械人，因为其难度较高，加上公司没有庞大的资金，另公司研发团队均为香港人；其次，人形机械人现时难以落地和应用，因为其耗电量快，每1至2小时便要充电；最后，基于安全问题。因此，公司生产半人型机械人NEX，除了可执拾货品外，加入巡逻等功能，冀今年可以在日本、香港和东南亚市场出售50至100部NEX，主要面向零售行业的客户，因为其可执行基本接待工作，有助提升企业形象，以及性价比较高 。他指出，公司的人形机械人供室内应用，售价约数万美元，相比国内半人型机械人龙头的约10万美元，还有加价的空间，坦言担心价格战，故公司著重软件，提升系统、算力和AI功能等，而非硬件，另硬件生命周期约最多5年。

客户包括海事处、政府部门、谷日百货代理的日本品牌

Mint现时的产品在内地生产和组装，在港则做软件开发和客户的设计。他表示，公司现时的产品均是标准化，如果有客户需求，亦会度身订造，而公司一向生产巡逻的机械人，竞争较细，因为市场上主攻室内机械人，又认为公司最大的市场为停车场。去年Mint主要收入源自出租巡逻机械人，采用先租后买形式，冀容易打入市场，即先预付6个月的费用，其后每月收费，至直两年期届满，期间会持续提升软件，以及提供维护。他提及，现时巡逻机械人已打入泰国、马来西亚和香港市场，香港的客户包括海事处、政府部门、谷日百货代理的日本品牌。

陪伴型机械人亦是Mint的发展方向之一，他形容陪伴式机械人「容易入屋，又便宜」，可打破公司现时B2B（企业对企业）的销售范畴，扩阔至B2C（企业对消费者），目前AI陪伴型机械人FLOKI Minibot M1已接获800部订单，已出货10部，今年第二季将会交付200部。