AI及新能源发展引爆储能需求 海辰将进驻港深创科园设研发中心 借枢纽优势与全球合作

随著AI算力需求爆发式增长，电力系统的稳定性需求也日益迫切。于2019年底成立、去年已申请在港IPO的海辰储能，早前发布了全球首个原生8小时的长时储能系统，以降低成本、提升安全性与延长寿命，为AI算力中心提供稳定、绿色及可靠电力支持。该公司周一（13日）更来港亮相香港国际创科展（InnoEX），其香港负责人张芹接受《星岛头条》访问时表示，近期将正式成立香港研发中心，并希望能利用香港作为国际枢纽的优势，布局前沿技术研发。

推长时储能系统 实现三大突破

据张芹介绍，风电和光伏渗透率不断提升。根据BNEF测算，中美风电和光伏渗透率将在2033年左右超过50%，而传统2至3小时的储能系统已难以维持电力稳定，新能源消纳压力显著增加，市场迫切需要成本更低、寿命更长的长时储能方案。另一个强大的驱动力则来自于发展迅速的AI产业，大模型对算力的渴求直接转化为对电力依赖，数据中心的能耗密度极高、碳排放压力巨大，且要求极高的电力稳定性与低廉成本。

面对两大需求，海辰储能推出的Cell 1175Ah千安时电芯和Power 6.25MWh系统，可使1GWh储能电站电芯数量减少70%，单系统成本显著下降，同时实现超低LCOS（储能平准化成本 ）、系统无热扩散设计，以及超高制造集成效率，即实现降低成本、提升安全性与延长寿命的三大技术突破，有效解决弃风弃光问题，提升新能源电力消纳能力；在AI大模型上，不仅能有效平滑AI算力的电力需求，更能匹配绿电以降低碳排放，为高能耗的AI产业提供低成本、低碳的能源支撑。

中美设生产基地 业务遍美澳欧

自2022年起，海辰储能就开始全球化布局，并在内地厦门、重庆、菏泽，以及美国德州四大生产基地布局，业务覆盖北美、澳洲及欧洲等20多个国家。截至目前，海辰储能已推动多项国内外长时储能项目落地，包括宁夏腾格里沙漠百万千瓦光储项目、甘肃张掖光储项目、欧洲保加利亚光储项目、美国德州Jaguar储能项目等。

海辰储能近期将正式进驻位于北部都会区一部分的河套深港科技创新合作区香港园区，并成立香港研发中心。张芹透露，选择香港是基于其国际化枢纽优势及优越的地理位置。她认为，香港不仅能提供面向国际的机会，且与内地沟通极为高效；而香港研发中心将主要聚焦于长时储能技术与钠电（钠离子电池）产品，她希望能透过香港研发中心，让海辰储能更便利地与全球各国科研机构及合作伙伴携手，推动长时储能产品在不同应用场景的落地。

发展非坦途 疫情及出海成考验

事实上，自2019年起家到现在，海辰储能发展迅速， 2025年储能电池出货量就已位居全球第二，但张芹坦言这条道路并非坦途。她回忆道，2019年底公司刚注册，随后的2021年正是生产基地建设的关键期，却遭遇了疫情的严重冲击。当时福建基地因疫情防控被迫停工，面对逆境下，公司在停工前加足马力，将大量工作前置，降低了停工影响。除了外部环境，品牌出海初期也面临海外客户对新品牌的信任挑战。

展望未来，张芹认为公司将持续优化产品性能，在保障安全的前提下，根据市场需求追求更长的循环寿命与更低的度电成本，以支撑全球能源转型的持续发展。