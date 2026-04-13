创科展逾100个场景应用机械人登场 AR机械狗具记忆与情感互动功能

创新科技及工业局与贸发局合办的第四届香港国际创科展（InnoEX）于湾仔会展中心正式开幕，涵盖人工智能+、机械人技术、低空经济、房地产科技及零售科技五大范畴，其中一个亮点是首次登场的「RoboPark机械人公园」展区，云集本港、内地及海外企业，展出逾100个场景应用机械人。

咖啡机械人支援3D拉花

多间内地科技企业来港拓商机，其中上海「咖啡架」带来新一代咖啡机械人，产品远销65国，欧洲为主要市场，55秒即可制成咖啡并支援3D拉花，可按各地口味定制。负责人表示，已是第四年参展，每场可收获500多个意向客户，单日最高成交20多台，现时本港已有八、九台设备落地元朗及大埔。

机械狗兼具娱乐与教育功能

北京唱吧旗下Gogobot则发布首款AR家庭陪伴机械狗，搭载AI对话系统，具备记忆与情感互动功能，同时支援避障及编程应用，兼具娱乐与教育功能。产品早前于美国CES展反应热烈，负责人预期今届创科展表现更胜一筹，产品预售价200多美元，预计5至6月正式上市。

全球首创无接触心脏监测技术

合肥科大硅谷及旗下企业亦展出全球首创无接触心脏监测技术，有关设备可于1分钟内完成心电图检测，并能长时程监测心脏、呼吸及睡眠状况，实现心脏疾病早监测、早预防、早治疗。产品已在内地基层医疗机构投入应用，并与北京阜外医院、上海儿童医学中心等开展科研临床合作，家用版本售价2,699元人民币。团队首次来港参展，期望与香港相关民生部门合作，推进社区及独居长者应用，进军本地智慧医疗市场。

英国企业展出AR教育装置

今届创科展共有7家英国企业参展，来自英国的Haylo Tech带来专为神经多样性儿童研发的AR教育装置。展台负责人介绍，产品针对有阅读障碍等学习需要的儿童设计，配备镜头、咪高峰及喇叭，内置Wi-Fi连接，搭载苏格拉底式AI模型，以对话形式引导学生思考，而非直接给出答案，从而培养批判思维。产品目前仍处原型阶段，计划未来3个月展开200人规模的校园试用，6个月内正式推向市场，并借由创科孵化计划登陆香港，日后加入普通话支援再进军华语市场。

咖啡与调酒机械人在英已售200台

同为英国参展企业的iNOVO，则展出咖啡与调酒机械人设备。负责人透露，有关定制化设备在英国市场已售出逾200台，东南亚市场亦凭借语言优势稳步拓展，中东业务则因当地局势暂停。负责人期望香港政府优化私营科技投资环境，推出更完善的配套机制，而非单纯提供资金，助力企业深耕香港及亚太市场。

法企品牌在港深两地设据点

法国Avenir Telecom旗下Energizer品牌亦有登场，企业拥有相关品牌全球授权，产品覆盖手提电脑、手机、电子配件，目前亦于欧洲开展电动工具授权业务，并持续扩充产品线。负责人表示，品牌专注入门级大众市场，2G手机售价仅7美元，4G机型约14美元，智能手机约40至50美元，主要销往拉美及非洲市场，在欧洲表现最为突出。企业已在香港及深圳设立据点，今次参展旨在寻找全球经销商及批发商，重点拓展亚太、拉美、非洲及新兴市场。负责人亦坦言，内地手机市场竞争激烈，相关平价产品较难推广。

水务署展出智能焊接机械人

本地科研同样亮眼，香港水务署于展内展出自主研发的「智管焊」智能焊接机械人，专门应用于大型水管焊接及修补工程。该机械人焊接精度达毫米级，可将直径1米水管的维修时间由2小时缩短至1小时，配备履带设计可应付30度斜坡行走，续航达5公里。透过远程操控，工作人员无需进入密闭高危环境，有效避免高温、闪光等风险。团队表示，机械人暂未应用于近期水管爆裂抢修，目前正持续推进技术迭代，未来将拓展至钢喉焊接场景，并以政府部门率先应用，带动本地工程业界科技创新。