苹果无屏智能眼镜料2027年上市 已设计至少4款镜框 折叠iPhone有望9月登场

据彭博引述消息报道，苹果研发的首款「无屏幕智能眼镜」预计2027年上市，并已设计出至少4款采用高级醋酸纤维（Acetate）材质的镜框，包括类似Ray-Ban Wayfarer的经典方形粗框、类似苹果CEO库克（Tim Cook）日常佩戴的修长方形幼框、更复古的大椭圆或圆形镜框，以及更简约的小巧精致圆形镜框。同时，备受期待的折叠iPhone有望于今年9月正式登场。

智能眼镜与iPhone紧密整合

报道指，大约十年前，苹果的视觉产品团队原本规划了3款设备，分别是需连接iPhone的AR头显、高端混合实境（MR）头显及独立的AR眼镜，但目前只有MR头显、亦即Vision Pro成功面世，AR眼镜则因技术瓶颈被搁置。

然而，Meta凭借内置镜头的Ray-Ban智能眼镜成功开拓新类别，苹果亦决定开发自家版本、研发代号为「N50」的无屏幕智能眼镜。该产品预计于2026年底或2027年初发布，实际上市时间则为2027年。

与Meta的策略相似，苹果智能眼镜设计用于日常实用功能，包括拍照录影、接听电话、读取通知、播放音乐，以及透过语音助手实现互相交流。对苹果而言，该助手将是随着iOS 27推出而大幅升级版的Siri。

报道指，苹果计划透过与iPhone紧密整合，以及提供高端做工来超越竞争对手。相较于Meta依赖知名眼镜品牌EssilorLuxottica提供镜框，苹果选择由自家设计团队亲自操刀。

折叠iPhone初期供应料有限

另一方面，早前有报道指折叠iPhone在制造与测试方面面临严峻挑战，可能导致发布推迟数月，以至延迟到2027年推出。不过，报道指，苹果内部并未陷入折叠iPhone危机，仍有望在今年9月上半月发布该设备，与iPhone 18 Pro及Pro Max同步亮相，虽然初期供应可能非常有限，但预料将与Pro系列同步开卖。