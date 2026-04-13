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平保据报洽售软件领域私募股权投资 价值约10亿美元

商业创科
更新时间：11:28 2026-04-13 HKT
发布时间：11:28 2026-04-13 HKT

据彭博引述消息报道，中国平安（2318）正寻求出售其在部分基金中的股份，以减少在软件领域的私募股权投资，目前亦已委托Campbell Lutyens出售价值约10亿美元的股份，并指出售流程已于3月启动。

基金主要投资北美地区

报道指出，该投资组合大部分由Vista Equity Partners管理的两只专注软件业基金组成；该两只基金成立于2010年代末，主要投资于北美地区。此外，还有一只由KKR & Co.管理及专注于北美市场的基金。

报道又提到，近期一些私人信贷基金为了减少对软件业风险敞口，已拒绝向提供贷款，而一些私募股权公司计划出售软件公司的交易也陷入停滞。

截至2025年底，中国平安的总投资资产为6.5万亿元人民币（约9,520亿美元），期内投资收益按年下降4%至1,545亿元人民币；海外分公司管理资产则约600亿美元。

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