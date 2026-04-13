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英监管机构紧急磋商Anthropic新AI模型风险 两周内与银行等开会

商业创科
更新时间：10:54 2026-04-13 HKT
发布时间：10:54 2026-04-13 HKT

据英国《金融时报》报导，英国金融监管机构正与政府网络安全机构及各大银行举行紧急磋商，以评估AI初创企业Anthropic最新AI模型Mythos带来的风险。

审查潜在漏洞

报道指，英国央行、金融市场行为监管局（FCA）和财政部官员正与国家网路安全中心（NCSC）进行磋商，审查Anthropic最新AI模型所揭示的关键IT系统中的潜在漏洞。 英国主要银行、保险公司和交易所的代表预计将于未来两周内与监管机构举行会议，听取有关Claude Mythos Preview模型带来的网路安全风险的简报。

早前，美国财长贝森特及联储局主席鲍威尔已就该模型的潜在网络风险，召集华尔街主要银行召开会议。

Anthropic则表示，该模型目前仅向少数大型科技及金融企业有限度开放，并透过名为「Project Glasswing」的合作项目，在更多同类AI模型面世前，用于加强关键数码系统的防护能力。

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