王维基首回应动物实验争议 近4年专注医学研究 盼老人家「唔好受病痛折磨」

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）展开动物头部分离实验，引发善待动物组织（PETA）上周五到公司门外抗议。创办人王维基其后在社交平台首度开腔，透露自己过去四年专注医学研究，目的是「怎样令老人家的生活更有质素，唔好受病痛折磨」。该股今早报1.23元，无起跌，且早段成交不大；若以上月底传出有关消息起计，股价已累跌约6%。

踏入60岁后家中长辈逐一离世

现年60多岁的王维基在帖文中表示，自己兴趣一直是科技，由通讯网络、电视制作、物流自动化到今天的医疗技术，都是围绕「科技改善人类生活」。他坦言，踏入60岁后家中长辈逐一离世，离世前数年生活细节均需他人照顾。因此他过去四年在海外成立20多人的医疗研究团队，成员包括大学教授、脑科及神经科医生、兽医、麻醉师及医疗仪器工程师等。

冀应用技术于器官和四肢移植

王维基透露，已有全球排名前三十多位的大学医学院参与研究，未来希望将技术应用于器官和四肢移植。他未有直接回应动物实验的争议，但强调「让我们一起努力」。

亚洲善待动物组织（PETA）上周五（10日）到香港科技探索门外抗议，四名示威者打扮成动物，戴上猪、牛、羊面具，身穿血衣，地上倒上一滩「血水」，强烈谴责公司的动物「分体」实验。

香港科技探索3月底曾披露，至今已进行38次实验，成功将分离后的动物头部维持生命活动最多约7小时，肢体维持达46小时，公司称可能是全球首例。若研发成功，有望应用于器官移植或延长人类寿命。

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