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马斯克4.17推「西方微信」XChat 称端对端加密、无广告及无追踪

商业创科
更新时间：14:37 2026-04-12 HKT
发布时间：14:37 2026-04-12 HKT

全球首富马斯克连环攻击Whatsapp私隐问题之际，即将推出一款被视为「西方微信」的全新及独立的社交应用程式XChat，于4月17日（周五）正式登陆App Store。这款应用程式主打端对端加密技术、无广告及无追踪，目标直指WhatsApp、Signal及Telegram。

据悉，这款XChat自去年5月测算起，已经历近一年迭代；若从2022年马斯克收购Twitter及计划打造西方版微信计，则已经历近四年。

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