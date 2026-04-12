从「葵芳」到「高成彬」：反差感成集体情绪出口｜吴慧琪

最近香港娱乐圈有两位女演员弹起，电影《夜王》的葵芳（蔡蕙琪饰）与电视剧《正义女神》的高成彬（刘倬昕饰）。两个角色截然不同，却有一个共同点：她们的演出与真实生活呈现巨大反差，令观众产生了强烈的情绪价值。

角色与现实的两极反差

先看「葵芳」。戏中的她自称「四舍五入今年十九岁」，顶住大波浪卷发、浓艳的80年代妆容，配上自带乡音的广东话。观众笑得拍烂手掌，因为这个角色荒谬到极致。

但现实中的蔡蕙琪，是香港演艺学院的毕业生，曾远赴伦敦交流演出，更在中英剧团担任五年驻团演员。她的IG照片清秀文青，气质满分。从「文青女神」到「乡音葵芳」，这种落差大到令人难以置信。

再看「高成彬」。剧中的她饰演14岁的男少年犯，在法庭上一秒声泪俱下自责，下一秒瞬间露出阴森奸笑，对受害者家属坦承「我系故意」。让观众看到心寒，直呼是近年最恐怖角色。

但现实中的刘倬昕，是犯罪学硕士毕业生，本科以一级荣誉完成语言学及性别研究，7岁已被验证为资优生。她更是前香港田径代表队成员，曾赢得龙舟世界锦标赛季军。观众对于「他」原来是一名26岁女性，更加是意想不到，大赞她演技出色。

为何观众如此受落？

两位演员的共通点，在于她们在角色与自我之间，完成了极致的「分离」与「切换」。观众之所以被深深吸引，正因为这种反差触动了几种深层心理需求：

1. 期望不一致的惊喜感与图式打破

当角色的呈现从「文青女神」极速切换至「乡音葵芳」，或由「硕士知性形象」至「青少年杀人犯」时，这种强烈的预期不一致打破了观众大脑原有的认知图式。这种突如其来的冲击产生了极高的心理张力，更引发了强烈的惊喜感与新鲜感。透过破坏观众预测的思维编码，观众会产生强烈的探索动力，进而深化对演员多面性的认同。

2. 钟摆效应

心理学中的情绪对比效应指出，当两种截然相反的情绪状态先后出现，后者的感受会被前者无限放大。这背后更触发了「钟摆效应」：人的情感就像钟摆，向左荡得越高，回弹向右的力量就越强烈。

当观众先看到葵芳的土气搞笑，心理摆钟被拉向了极端的俗气与荒诞；紧接著看到蔡蕙琪的文青清秀，摆钟瞬间回弹，那种清新感便显得格外吸引。同理，先见识到高成彬的阴险邪恶，让观众陷入压抑的极端，再转向刘倬昕的高学历与友善时，心理摆钟猛烈回弹。这种在短时间内经历的极端拉扯，为观众带来高浓度情感体验，而这份强大的心理张力，正是反差魅力之所在。

3. 情绪价值的双重释放

近年经济不景气、裁员、战争等，让整体社会弥漫著低压与不确定感。这时，平淡的快乐或安慰已经不够「解渴」。反差式娱乐提供的是极短时间内的情绪极限摆荡，从爆笑到感动，从恐惧到欣赏。这种强烈的情绪波动，能达到情绪释放与舒缓的效果。

4. 对专业实力的敬畏

反差之所以迷人，是因为它证明了「这不是巧合，这是实力」。观众知道蔡蕙琪是演艺学院科班出身，知道她苦练口音与肢体；知道刘倬昕是犯罪学硕士，对角色心理有深入理解。这种「原来她这么有料」的认知，让观众从单纯的喜爱，升级为对专业的敬佩。

从演员到商品：反差经济的盛行

在消费市场上，靠著反差感而大受欢迎的例子亦不少。英国的Fuggler早于2010诞生，近年全球爆红。它以空洞的眼神、参差不齐的牙齿和放屁音效闻名。这种丑萌美学，与传统可爱玩偶截然不同，满足了年轻人对猎奇和搞怪的需求。

中国的「哭哭马」原是嘴巴倒转缝错的瑕疵品，却因那张委屈巴巴的表情意外爆红，成为许多人宣泄压力的工具。工厂紧急追加生产线，日均产量达15,000只仍供不应求。这种对反差的集体迷恋，说穿了，其实是我们在寻找一个情绪的出口。

结语：回到最初的问题：为甚么我们会对「葵芳」与「高成彬」如此著迷？答案或许不在她们身上，而在我们自己心里。

这几年，香港人过得不容易。经济的风浪、工作的压力、未来的迷茫，让笑容变得越来越贵，眼泪越来越贬值。我们被要求坚强、被要求积极。但那些藏在心底的委屈、疲惫、甚至愤怒，从来没有消失，只是一直被压着，等待着一个出口。而反差，就是这个时代最需要的出口。

当我们开始欣赏反差，我们其实是在练习一种更宽容的眼光：对别人，也对自己。而一个能够包容反差的社会，或许就是一个更有人情味、更包容、更值得活下去的地方。

这，才是「葵芳」与「高成彬」真正教会我们的事。

吴慧琪

基督教家庭服务中心「盈力雇员服务顾问」主管

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