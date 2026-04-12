大疆便携相机两年热卖逾千万部 市场规模逾百亿 创办人汪滔：不用10年超越Sony

中国科技公司大疆（DJI）稳占全球无人机市场逾九成市占，该公司去年收入据报突破800亿元人民币，利润高达200多亿元。大疆近年积极进军摄影器材，其创办人汪滔近日接受内媒访问时表示，相信公司不用十年时间可超越Sony。

便携相机市占超越Sony佳能

大疆在2006年成立，最初在深圳莲花村一间民居中开业。经过20年时间，如今稳占全球无人机市场逾九成市场份额，在无人机业务企稳后，大疆的影像产品近年亦大受市场欢迎。现年43岁的汪滔，接受内媒《晚点》专访时透露，Pocket 3不到两年已卖出逾千万部，远超当初预期的10亿元市场规模，「没想到会变成几百亿」，目前在便携相机产品的市占率，已超过Sony、佳能、理光等传统大厂的总和。

Pocket 3在两年内卖出逾千万部，超越汪滔预期。

除了便携相机产品，事实上大疆早已杀入影视界，早前Netflix大热剧集《混沌少年时》（Adolescence）所采用的摄影机，正是大疆创新的Ronin 4D摄影机，该摄影机具备四大黑科技优势，包括四轴稳定系统、LiDAR雷射跟焦、自动跟随跟焦和O3 Pro影像传输技术，解决长时间连续拍摄中的画面稳定和对焦难题；另外，Netflix全程直播Alex Honnold攀登台北101亦采用大疆的「悟系列空拍机」。

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被问及大疆会否把自己变成全影像公司，甚至在十年内超越Sony时，汪滔表示：「我们是能做到的，而且不用十年。」

事实上，大疆在收入及盈利上早已大幅超越Sony，据Sony 2024年全年业绩显示，其销售收入仅为129,571亿日圆（约55亿人民币），净利润仅为11,416亿日圆（约4.9亿人民币），当中其影像及感感解决方案业务（I&SS）销售收入为17,990亿日圆（约7.79亿人民币）。

曾考虑造车 惟能力无法驾驭

另外，近年内地科技巨头纷纷跨界造车，小米（1810）雷军更选择「All in」。一直被外界视为极具造车潜力的大疆，却始终未有亲身落场。对此，汪滔坦言2016年曾认真考虑过造车，但最终评估自身能力无法驾驭而作罢。「连雷军造车都是 All in，手机部门直接交给高层管理，我当时根本没有人可以甩手交托。如果2016年我们去造车，会死得很难看。」

他强调，目前大疆的能力边界就是管理边界，因此近三年并没有新项目，因为要将已有的业务做好再适当做减法。他亦称，自己想做高做深，并表示大而不强会很惨。他指出，大疆去年增长40%，今年销售量亦很大机会过1000亿。但大疆迟早会增长停滞，因此宁可选择稳健，将增长留给以后。他亦预计，目前业务仍能令大疆增长50%。

花8年重构架构 学做合格CEO

汪滔受访时又谈到创业20年的反思，对于昔日名句「世界蠢得不可思议」，汪滔直言当年说法带有夸张成分，亦令他被贴上狂妄的标签。他如今认为，更准确的表达应是：「世界可以好很多，我也还能好很多。」汪滔坦言，年轻时单凭对产品的热情和天赋创业，对人性与管理一窍不通。在公司高速膨胀的2017至2018年间，大疆内部曾经历「礼崩乐坏」的严重管理危机，贪腐横行、部门「藩镇割据」。他形容做产品的难度是1分，但做管理是10分。产品能力在20多岁时已自然习得，可谓「出道即巅峰」，但管理与组织建设，却用了「半条命去补课」。结果，他花了整整八年时间去重构组织架构，学习如何成为一名合格的CEO。

谈到20年创业历程，汪滔称自己最满意的，不是打造出一家世界级科技企业，而是学会反思。他认为，自己早年受《乔布斯传》影响甚深，一度相信只靠产品与创新便能一路走通，但后来发现现实远比想像复杂。

看透人才流失 注资离职创业者

大疆多年来孕育了大批硬科技人才，不少前员工离职后创立如Insta360、拓竹等独角兽，令大疆获封为科技界的「黄埔军校」。

面对核心人才流失甚至被「挖角」，汪滔曾感到懊恼并试图采取防御及对抗态度，但如今已完全看透。他表示，人才是社会的，如果一个人和公司的方向已经错位，过度用力挽留反而容易生出怨念，不如就让他离开。他透露大疆今年起开始涉足内部孵化及对外投资，直接向离职员工的创业团队注资及输出供应链能力，甚至输送人才。