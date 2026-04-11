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国泰调整5月中至6月底客运航班 主要为短途线 快运取消6%航班

商业创科
更新时间：17:08 2026-04-11 HKT
发布时间：17:08 2026-04-11 HKT

国泰航空表示，近期中东局势持续紧张，对航空燃油价格带来负面影响。自3月以来，航空燃油价格显著上升，并一直维持在高水平，对全球航空公司造成沉重的成本压力。为纾缓成本上升的部分压力，国泰航空将整合少量于5月16日至6月30日期间营运的客运航班，而香港快运亦将于5月11日至6月30日期间作出少量航班整合。

国泰航空将取消占总数约2%的客运航班，主要为区域短途航班及少量往来澳洲、南亚及南非的航班。所有受影响顾客将获安排转乘原定航班起飞时间24小时内出发的其他航班。与此同时，香港快运将取消占总数约6%的客运航班，亦将安排接近所有受影响顾客转乘原定航班起飞时间24小时内出发的其他航班。 所有受影响顾客将于 2026 年 4 月 13 日（星期一）或之前获通知其新航班的安排。

此外，国泰航空往返杜拜及利雅得的客运航班亦因应中东最新局势，续取消至2026年6月30日。国泰指是次航班整合决定经过慎重考虑，并已尽力将对顾客的影响降至最低，并对为顾客带来的不便致歉。
 

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