美国御用AI军火商被狙击 股价今年泻28% 特朗普罕有护航 被批「不寻常」

美国数据分析巨头Palantir（PLTR）近日遭到华尔街著名「大鳄」Michael Burry狙击，股价今年来累挫近28%。Palantir向来与美国政府关系密切，有美国总统特朗普「御用AI军火商」之称。眼见Palantir股价受压，特朗普周五亲自为其护航，在社交平台发文力撑，指该公司「已被证明拥有出色的战斗能力和装备。去问问我们的敌人吧」，刺激Palantir股价盘中一度反弹5%，惟最终仍收跌1.8%，报128.06美元。有分析直言，特朗普赞扬Palantir而非其智能系统并不寻常，「这就像总统赞美洛歇马丁公司，而不是赞美F-35战斗机。」

《孤注一掷》原型高调唱淡

曾因准确预测2008年次按危机而声名大噪、电影《孤注一掷》原型人物Michael Burry近日狙击Palantir，高调押注其下跌，并直指AI新贵Anthropic正蚕食其市场份额。Burry本周于社交平台发文炮轰Palantir，直指「Anthropic正在吃掉Palantir的午餐」，他亦补充，Anthropic为企业提供「更简单、更便宜、更直观的解决方案」，相反，Palantir更依赖政府项目，「低利润且规模小」。

Burry亦以Anthropic的快速扩张，佐证Palantir增长较慢，他指Palantir花了20年才达到50亿美元的营收，而Anthropic的年度经常性收入（ARR）却在短短数月内由90亿美元飙升至300亿美元。狙击言论一出，Palantir股价当日单日即挫逾7%，市值蒸发近230亿美元，尽管Burry随后删除了该帖文，Palantir股价亦连续三日维持跌势。

特朗普加持 盘中股价曾弹5%

在Palantir持续受压的情况下，美国总统特朗普在自家社交平台Truth Social发文反击，「Palantir Technologies已被证明拥有出色的战斗能力和装备。去问问我们的敌人吧。」尽管有特朗普加持，Palantir股价盘中一度反弹5%，惟周五仍收跌1.8%，连续三个交易日累计下跌逾15%。

Palantir智能系统被美军广泛应用

事实上，特朗普力撑Palantir并非偶然，因Palantir与本届政府已形成深度利益交织。在业务层面，Palantir的Maven智能系统已被五角大楼广泛应用，为包括伊朗相关行动在内的军事任务提供实时数据分析；此外，该公司更与国土安全部等签下数十亿美元新合约。据彭博统计，Palantir去年与五角大厦签订了近 9 亿美元的合约，并与移民与海关执法局（ICE）、财政部及其他政府机构签有较小规模的合约。

在政治层面，Palantir行政总裁Alex Karp早前向特朗普的政治行动委员会捐款100万美元，且多名Palantir前员工已进入政府任职，公司亦聘用了与白宫关系密切的华盛顿说客。

分析：赞扬上市公司不寻常

有分析表示，特朗普赞扬公司而非具体技术并不寻常。战略与国际研究中心高级顾问Gregory Allen表示：「这有点奇怪，赞美Palantir公司，而不是赞美Maven智能系统。这就像总统赞美洛歇马丁公司，而不是赞美 F-35 战斗机。」

特朗普曾有力撑特斯拉先例

值得注意的是，这并非特朗普首次以发文方式力撑企业。早前在马斯克主导政府效率部（DOGE）期间，特斯拉品牌形象一度受损，汽车交付亦面临压力。当时特朗普亦曾在其社交平台表示，激进左翼人士正试图非法且串通地抵制特斯拉，并称自己将购买一辆全新的特斯拉，以表达对马斯克的信心与支持。

尽管特朗普发文，亦无阻Burry看空Palantir，他在个人网志重申，目前持有2026年12月履约价100美元、以及2027年6月履约价50美元的长年期认沽期权，并强调「今天绝对不会平仓」。他认为，Palantir自去年接近200美元高位回落后，现价依然处于「极度高估」状态，其基本面价值远低于目前水平。

除了特朗普，知名科技股分析师、Wedbush的Dan Ives亦反驳Burry，直斥其看淡论述「属虚构」及Anthropic的威胁「被严重夸大」，维持Palantir「跑赢大市」评级及230美元目标价。