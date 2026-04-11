华尔街测试Anthropic旗下Mythos模型 美政府吁检查系统漏洞 哈塞特：对新AI模型有紧迫感

据彭博引述消息报道，华尔街银行正开始内部测试AI初创企业Anthropic开发的Mythos模型，

美国政府官员鼓励银行利用该模型检测系统漏洞。目前摩根大通为唯一被点名参与这项测试计划的银行，但其他主要金融机构亦已获得访问权限，预计在未来几天内获得接入机会。据悉，高盛、花旗、美国银行和摩根士丹利等银行，亦在内部测试该技术。

早前，美国财政部长贝森特及联储局主席鲍威尔紧急召集华尔街高层，警告其应认真对待Mythos模型，并部署其功能以检测系统漏洞。政府官员并未针对金融机构提出任何具体威胁，而是鼓励银行将该模型应用于自身系统，以提升防御能力。

采取措施免受潜在风险影响

白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，目前对新AI模型抱有一种紧迫感。但他亦指出，正尽一切可能采取措施，确保所有人都能免受这些潜在风险影响，包括Anthropic同意暂缓公开发布该模型，直到官员厘清相关风险为止。