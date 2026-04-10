3月强积金转换宗数急升 有「灯神」错失反弹 全年倒输逾两成

BCT表示，刚过去的3月强积金市场走势偏弱，环球股市在波动加剧下未能延续早前升势，各类强积金股票基金于月内均录得亏损。IPP Financial Advisers Limited董事彭永东表示，面对美伊战事爆发及市场情绪急剧转差，BCT数据显示，3月2日、即战事开始后的第一个交易日，基金转换宗数明显急升，接近2月及3月平均水平的两倍。

今年3月，AQUMON MPF「综合基金指数 + 通胀指数」3月报-6.10%，为今年以来首次跌穿0%。地缘政治局势持续主导市场，美伊局势反复更触发史上最大原油供应中断，带动油价录得自1988年以来最大单月升幅，并推高航空、物流等行业成本，本地速运公司亦于上月调整出口快件燃油附加费机制。

不过，若以今年首季度计，AQUMON MPF「综合基金指数 + 通胀指数」仅跌0.75%，跌幅仍少于1%，表现较市场原先预期温和。

BCT退休业务主管王玉麟分享真实案例，在2025年4月7日关税战爆发时，有成员即「积金灯神」因为紧张，一口气将强积金投资组合100%由进攻型转为防守型。惟其后市场迅速反弹，该名成员因而完全错失升市机会，全年回报更录得-20.5%。

王玉麟强调，强积金是一项横跨数十年的退休规划，而非短期供款工具。市场波动只是投资旅程中的「插曲」，真正重要的是保持持续而稳健的投资心态，把焦点放在长远退休目标。

