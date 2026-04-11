高中阿Sir搞副业卖湿厕纸 年赚近3000万 与学生分享创业心得 成最强商业教材

美国一名41岁高中商业科男教师，平时在学校执教鞭，放学后却摇身一变成为吸金力惊人的企业老板。他与友人合资创办的湿厕纸品牌，2025年营业额高达380万美元（约2,976万港元）。最破格的是，这位教师毫不吝啬，将自己做生意的血泪史带入课堂，为学生上演最真实的「商业实战课」。

公厕缺厕纸萌生商机 押注亚马逊绝地反击

《CNBC》报道，故事主角Kevin Corey拥有商业教育硕士学位，在纽约Uniondale高中任教商业课程，同时亦是Stall Mates的联合创办人兼总裁。这盘生意的开端，源于一次尴尬的亲身经历。Corey与好友Greg Schipf早年曾在纽约长岛地区兼职泳池清洁工作，经常需要频繁出入公共厕所，却屡屡遇到缺厕纸的窘境。Corey回忆道，「那一刻令我们灵光一闪，继而开始讨论，如果能随时携带湿厕纸该多好？」

当时市场上已有针对女性的Summer's Eve、主打男性的Dude Wipes等特定性别的湿厕纸品牌，Corey二人决定创办中性定位的品牌「Stall Mates」。两人掏出共同积蓄1.4万美元（约10.9万港元），用于首批10片包独立包装湿厕纸的生产、商标注册、法律费用及标签设计，却惨遇众筹失败及官网销量惨淡的情况。

每周只花20小时经营 年袋78万元薪金

面对积压如山的存货及两年的保质期死线，他们在2014年底抱著「博一舖」的心态，将产品上架亚马逊（Amazon）。幸运地，这决定刚好赶上平台推出卖家应用程式的红利期，成功让品牌在翌年创下约30万美元（约234万港元）销售额，顺利转亏为盈。

如今，Stall Mates每年透过亚马逊及沃尔玛等零售商卖出近25万件产品。这盘生意由2015年起持续获利，两位老板每年各自支取10万美元（约78万港元）薪酬，尚未包含股东分红或奖金，而大部份利润则持续投入公司发展。现时Corey每周花约20小时处理副业，另外约40小时投入学校的教学工作。

近60万元买教训 毫不忌讳分享损手经历

作为商业科教师，Corey向学生分享整个创业心路历程，几乎所有经营细节他都愿意公开，笑言「第二节课开始，我就已经在教这门生意。」从定价策略到关税影响，学生们都能第一时间了解真实商业世界的运作。他唯一不向学生透露的商业机密，是每片湿厕纸的具体成本。

除分享成功威水史，Corey更教导学生如何面对挫折。2021年，两人曾斥资逾7.5万美元（约58.7万港元）研发身体及宠物湿厕纸，然而因品牌定位混淆，加上市场反应冷淡，两人最终在2023年终止该计划。Corey坦言，会直接将这张「损手」成绩表带入课堂，向学生展示因失败而付出的成本，并寄语学生做生意必须学懂聆听消费者声音，「你不能害怕失败，因为每次碰壁都是推动自己向前迈进的宝贵一课。」

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