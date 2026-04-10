Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

放债人新规最快8月推行 低收入还款比率设上限 UA：集团仅2%客户受影响 冲击有限

商业创科
更新时间：14:09 2026-04-10 HKT
发布时间：14:09 2026-04-10 HKT

财经事务及库务局于今年3月13日公布加强规管持牌放债人咨询总结，针对过度借贷问题设低收入人士还款占入息比率上限，月入6,000元或以下比率不逾35%、6,001至12,000元不逾40%，措施最快今年8月推行。UA亚洲联合财务行政总裁及执行董事雷俊杰今日（10日）回应，集团低收入客户仅占整体业务2%，新政冲击有限，并看好规管优化带动行业健康发展。

​雷俊杰表示，本港过往信贷市场参差，高利贷扰乱秩序，新规有助淘汰不合规机构、杜绝滥收利息，加速行业整合。他提到，本港财务公司由2021年高峰逾2,400间，跌至今年2月约1,900余间，楼市走弱、地缘因素及息口波动亦推动小型机构退场。

​针对市场关注低收入客坏帐风险，他强调UA早年已配合咨询做好风控，相关客审批保守，加上还款自律性佳，坏帐率维持单位数，与整体贷款组合表现一致。他称，新法禁设贷款咨询人，UA早因私隐规管未有相关要求，对追债工作无影响。

​关于明年6月起无抵押私贷须每30日更新「信资通」数据，雷俊杰认为全业界强制上报可完善信贷资料，助力机构精准评估还款能力、强化风控，30日更新时限亦属充裕。

线上业务占25% 长远目标五五开

​数码转型方面，雷俊杰表示UA已实现全流程系统化，接驳政府eKYC验证支援24小时服务。现时线上业务占约25%、线下逾七成，长远目标盼两渠道各占五成。

​行业布局上，他表示UA收购鼎峰财务互补客群，持续物色并购机会。集团整体批核率逾七成处行业高水平，新规后审批更通透精准不刻意收紧。另外，UA正透过AI及自动化工具提升效率如WhatsApp智能回复，盘点客户结构并规划替代业务补足潜在流失，无需额外增聘人手应对合规升级。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
独行贼持抢闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
00:41
独行贼持抢闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
突发
2小时前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
23小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
2026-04-09 12:51 HKT
东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男
东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男
影视圈
17小时前
12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」
12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」
楼市动向
9小时前
习近平今日与郑丽文会面，为10年来国共领导人首次见面。新华社
00:26
习郑会︱ 习近平提两岸发展4意见 倡国共齐创统一美好未来
两岸热话
49分钟前
澳门｜七旬翁获「每周一次性服务」作报酬　与内地女假结婚12年终被揭发
突发
12小时前
王晶爆邵氏宿舍逾十艺人自杀猛鬼秘闻 影星李婷、名导秦剑同地上吊？ 回顾60年前恩怨情仇
王晶爆邵氏宿舍逾十艺人自杀猛鬼秘闻 影星李婷、名导秦剑同地上吊？ 回顾60年前恩怨情仇
影视圈
6小时前