放债人新规最快8月推行 低收入还款比率设上限 UA：集团仅2%客户受影响 冲击有限

财经事务及库务局于今年3月13日公布加强规管持牌放债人咨询总结，针对过度借贷问题设低收入人士还款占入息比率上限，月入6,000元或以下比率不逾35%、6,001至12,000元不逾40%，措施最快今年8月推行。UA亚洲联合财务行政总裁及执行董事雷俊杰今日（10日）回应，集团低收入客户仅占整体业务2%，新政冲击有限，并看好规管优化带动行业健康发展。

​雷俊杰表示，本港过往信贷市场参差，高利贷扰乱秩序，新规有助淘汰不合规机构、杜绝滥收利息，加速行业整合。他提到，本港财务公司由2021年高峰逾2,400间，跌至今年2月约1,900余间，楼市走弱、地缘因素及息口波动亦推动小型机构退场。

​针对市场关注低收入客坏帐风险，他强调UA早年已配合咨询做好风控，相关客审批保守，加上还款自律性佳，坏帐率维持单位数，与整体贷款组合表现一致。他称，新法禁设贷款咨询人，UA早因私隐规管未有相关要求，对追债工作无影响。

​关于明年6月起无抵押私贷须每30日更新「信资通」数据，雷俊杰认为全业界强制上报可完善信贷资料，助力机构精准评估还款能力、强化风控，30日更新时限亦属充裕。

线上业务占25% 长远目标五五开

​数码转型方面，雷俊杰表示UA已实现全流程系统化，接驳政府eKYC验证支援24小时服务。现时线上业务占约25%、线下逾七成，长远目标盼两渠道各占五成。

​行业布局上，他表示UA收购鼎峰财务互补客群，持续物色并购机会。集团整体批核率逾七成处行业高水平，新规后审批更通透精准不刻意收紧。另外，UA正透过AI及自动化工具提升效率如WhatsApp智能回复，盘点客户结构并规划替代业务补足潜在流失，无需额外增聘人手应对合规升级。