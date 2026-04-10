Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里巴巴据报领投AI视频初创生数科技20亿元融资

商业创科
更新时间：11:34 2026-04-10 HKT
发布时间：11:34 2026-04-10 HKT

据彭博报道，阿里巴巴（9988）旗下的云计算部门领投AI视频初创生数科技的20亿元人民币融资。

用于通用世界模型开发

生数科技在声明中表示，百度风投和 Luminous Ventures也参与了本轮融资，但未披露具体估值。生数计划将融资用于推进通用世界模型的开发。

该公司过去两个两个月推出Vidu视频生成器，并完成6亿元人民币融资。报道指，Vidu视频生成工具吸引了字节跳动、阿里巴巴、快手（1024）等科企，以及同样获得阿里巴巴支持的初创公司PixVerse支持，期望填补OpenAI关停Sora项目、专注于核心GPT模型后留下的市场空白。Vidu的Q3模型支持长达 16 秒的音视频同步生成，以及多镜头合成和镜头控制。

清华大学教授3年前创立

生数成立于2023年3月，由清华大学教授朱军创立并担任首席科学家。其早期投资者包括启明创投、百度（9888）以及北京市政府基金。公司在去年报告称用户和收入均实现了十倍以上增长，但未披露具体数字。

Vidu的用户已达超过200个国家和地区的用户，涵盖动画、广告和电影等行业。去年12月，生数开源了新的AI模型系列Motus，帮助机械人和其他智能系统更好地感知和理解真实世界环境。公司表示，已与AI硬件和模型制造商签署合作协议以部署该模型。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
21小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
20小时前
东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男
东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男
影视圈
14小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
23小时前
立法会上任百日统计｜多数议员全勤 惟新设「投票在席率」见分野 一议员竟缺席16次投票
立法会上任百日统计｜多数议员全勤 惟新设「投票在席率」见分野 一议员竟缺席16次投票
政情
5小时前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
22小时前
珠海烧味店惊见「合成猪」真身？港人遭群起炮轰无知 惟网民叹有1缺点：以后唔买了
港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了
饮食
2026-04-08 15:32 HKT
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
02:35
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」
12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」
楼市动向
6小时前