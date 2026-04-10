阿里巴巴据报领投AI视频初创生数科技20亿元融资
更新时间：11:34 2026-04-10 HKT
发布时间：11:34 2026-04-10 HKT
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据彭博报道，阿里巴巴（9988）旗下的云计算部门领投AI视频初创生数科技的20亿元人民币融资。
用于通用世界模型开发
生数科技在声明中表示，百度风投和 Luminous Ventures也参与了本轮融资，但未披露具体估值。生数计划将融资用于推进通用世界模型的开发。
该公司过去两个两个月推出Vidu视频生成器，并完成6亿元人民币融资。报道指，Vidu视频生成工具吸引了字节跳动、阿里巴巴、快手（1024）等科企，以及同样获得阿里巴巴支持的初创公司PixVerse支持，期望填补OpenAI关停Sora项目、专注于核心GPT模型后留下的市场空白。Vidu的Q3模型支持长达 16 秒的音视频同步生成，以及多镜头合成和镜头控制。
清华大学教授3年前创立
生数成立于2023年3月，由清华大学教授朱军创立并担任首席科学家。其早期投资者包括启明创投、百度（9888）以及北京市政府基金。公司在去年报告称用户和收入均实现了十倍以上增长，但未披露具体数字。
Vidu的用户已达超过200个国家和地区的用户，涵盖动画、广告和电影等行业。去年12月，生数开源了新的AI模型系列Motus，帮助机械人和其他智能系统更好地感知和理解真实世界环境。公司表示，已与AI硬件和模型制造商签署合作协议以部署该模型。
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