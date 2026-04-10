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Anthropic传探索自研AI晶片 以应对AI晶片短缺 计划目前仍处早期阶段

商业创科
更新时间：10:53 2026-04-10 HKT
发布时间：10:53 2026-04-10 HKT

据路透社引述消息报道，AI初创公司Anthropic正在探索设计自家晶片的可能性，以应对AI晶片短缺问题。报道指，相关计划仍处于早期阶段，该公司最终仍可能仅选择购买AI晶片，而非自行设计。目前Anthropic 尚未承诺采用特定设计方案，也未组建专门团队推进该项目。

Anthropic早前表示，其AI模型Claude的需求在今年持续加速增长，公司年度化收入目前已超过300亿美元，较去年底的约90亿美元大幅上升。

现倚赖谷歌TPU与亚马逊晶片

目前，Anthropic使用多种晶片来开发与运行其AI软体及聊天机器人Claude，包括由Alphabet旗下谷歌Google设计的张量处理单元（TPU），以及亚马逊的自研晶片。

Meta、OpenAI皆竞逐自研晶片

本周，Anthropic与谷歌及协助设计TPU的博通（Broadcom）签署一项长期协议。该协议进一步落实Anthropic承诺投资500亿美元以强化美国运算基础设施的计划。该讨论反映大型科技公司寻求设计自家AI晶片的趋势，包括Meta与OpenAI等企业皆在推进此类计划。

据业界人士透露，设计一款先进的AI晶片成本约需5亿美元，因为企业需要聘请资深工程师，并投入大量资源确保制造流程零缺陷。

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