贝森特及鲍威尔急召银行巨头 警剔AI或开启新一轮网络风险

据彭博报道，美国财长贝森特与联储局主席鲍威尔紧急召集华尔街多间大型银行高层到财政部总部开会，讨论人工智能（AI）技术或掀起新一轮网络安全风险。

重要金融机构云集

报道称，获邀出席会议的银行均被主要监管机构列为系统重要性金融机构，其稳定对全球金融系统至关重要。被召集参与的行政总裁包括花旗行政总裁Jane Fraser、摩根士丹利行政总裁Ted Pick、美国银行行政总裁Brian Moynihan、富国银行行政总裁Charlie Scharf，以及高盛行政总裁David Solomon。至于摩根大通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）则未有出席。

据悉，是次会议的目的是提醒银行，留意Anthropic的AI模型Mythos及未来同类模型可能引发的未来风险，并确保各大金融机构已采取足够预防措施，以保护其系统。此次未公开且临时安排的会议，表明监管机构将新型网络攻击的可能性视为金融业面临的重大风险之一。

新模型暂不对外公开

Anthropic早前推出新AI模型Mythos，在用户指示下，可识别并利用主流操作系统及网页浏览器的漏洞。这意味著，如果该模型落入不法分子手中，或会用于攻击数码基础设施，对高度依赖数码系统运作的银行而言，后果可大可小。事实上Anthropic亦坦言，该模型能力强大，可能对经济、公共安全和国家安全，带来极其严重的影响。

伙巨企用于加强防护

因此，Anthropic目前仅向少数大型科技及金融企业有限度开放这款模型，包括亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）及摩根大通等，并透过名为「Project Glasswing」的合作项目，在更多同类AI模型面世前，用于加强关键数码系统的防护能力。Anthropic更承诺为此项目提供高达1亿美元的Claude使用额度，并直接向开源安全组织捐赠400万美元。

Anthropic早前亦曾表示，在Mythos推出前已就其攻击性及防御性网络能力与美国官员进行讨论。

发现长达27年历史漏洞

事实上，早前Anthropic表示，透过该款新模型，发现开源作业系统OpenBSD中，一个已存在27年的漏洞，而目前众多网际网路路由器和安全防火墙皆采用OpenBSD的技术；另外，亦发现一款流行视讯软件中存在漏洞，过去自动化测试工具曾对其扫描500万次，却从未发现任何问题。

Anthropic首席科学家Jared Kaplan表示，Project Glasswing的名称源于「玻璃翼蝶」（glasswing butterfly），这种蝴蝶利用透明翅膀在众目睽睽之下隐藏自己。他亦指出，当今许多最关键的软件程式中的错误和漏洞已公开存在多年，但由于埋藏在极其复杂的技术系统中，从无人类发现它们。

同类模型料快出现 需与黑客斗快

Jared Kaplan进一步指，Claude Mythos Preview的网路安全能力并非来自特殊训练，而只是该模型相较于前代产品在众多改进领域中的一个方面。他预测，类似的网路安全能力很快将出现在其他模型中。他认为，随著这一趋势发展，黑客与致力于保护系统的企业之间的军备竞赛只会不断升级。「正如那句口号所说：这将是我们未来所能接触到的『能力最弱』的模型。」

