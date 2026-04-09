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互联网平台价格行为规则4.10实施 坚决遏制恶性价格竞争

商业创科
更新时间：17:54 2026-04-09 HKT
发布时间：17:54 2026-04-09 HKT

市场监管总局、国家发展改革委及国家网信办三部门，联合召开互联网平台价格合规指导会，指导互联网平台企业落实《互联网平台价格行为规则》要求，压实主体责任，规范价格竞争行为。《规则》将自4月10日起正式实施。

会议通报平台企业价格合规问题

市监局指，会议通报了部分平台企业存在的价格合规问题，要求平台企业立即整改、举一反三，建立健全价格合规机制，自觉维护市场秩序，有效防范价格违法行为的发生。

相关新闻：内地推互联网平台价格行为规则 不得夸大宣传补贴金额

平台须规范补贴行为 严禁干预定价

会议强调，平台企业要切实规范补贴行为，坚决遏制恶性价格竞争，不得虚假、夸大宣传补贴金额和力度；要充分尊重平台内经营者自主定价权，严禁干预定价行为，不得强制或变相强制平台内经营者参加促销活动并承担费用；要坚守诚信经营底线，全力维护消费者合法权益，不得收取任何未予标明的费用，不得实施虚假促销、价格欺诈等行为。

市监局表示，市场监管部门将贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续强化价格竞争监管，深入整治「内卷式」竞争，有力维护公平竞争的市场环境，推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序。

相关新闻：互联网平台反垄断合规指引出台 列八大新型垄断风险 涉二选一、全网最低价等

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