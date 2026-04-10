日本旅游版图重塑 内地客暴跌45% 游客称街头人流仍多 「很多东欧、南美及印度人」

日本首相高市早苗去年发表「台湾有事」的言论，令中日两国关系紧张，且迅速蔓延至旅游业，随着内地官方发出安全警告及航班大规模停飞，昔日逼爆日本街头的内地游客正大幅流失。一位游日旅客陈先生（化名）接受《星岛头条》采访时更直言，时隔一年重赴大阪旅游后，哪些曾经被YouTuber疯狂推荐、人潮拥挤的热门景点和餐厅，如今客源已大减，而街头最明显变化是几乎不见内地游客身影，取而代之的是大批印度、东欧及东南亚旅客。

根据日本官方数据显示，2025年前九个月，中国观光客达近750万名，约占所有外国观光客的四分之一，第三季消费金额更达37亿美元，是日本最大的观光业来源地。但自去年12月起，形势逆转，中国观光客较前年同期大幅下滑约45%，降至约33万人。

游客：部份商场颇冷清

陈先生透露，自己一下飞机便直奔去年才开幕、曾被众多YouTuber大力推介的Timeout Market，但却发现商场内颇为冷清，只有零星日本人和外国人，店员都在闲聊；同样景象也出现在Lalaport商场，商场内的「黑门市场」美食区，刚开幕时曾大排长龙，买一份海鲜动辄要等一小时。但该游客此次中午时分抵达，却发现无人排队，更有不少店舖已经倒闭。

至于大阪最具标志性的旅游景点心斋桥，虽然人流依旧畅旺，但该游客发现不见往日内地游客扎堆的场景，反而却被大批印度人、韩国人、香港人、东南亚人，以至东欧、南美等非传统欧美客所取代，甚至出入境体验都发生变化，「以前真的要排一个小时」，如今过海关非常顺畅，能感受到赴日游客变少。

内地游客转投韩星泰等地

此外，在内地社交平台小红书上也出现「是否还能去日本」的贴文，有小红书博主分析指，日本现时情况颇为复杂，首先是经济疲弱，更被指不如韩国，且如尼泊尔人、印度人等大量外籍劳工涌入服务业，服务水平明显下降；同时，日本社会近期的排外情绪有所上升。该博主直言，「能选出那么抽象的首相，说明了普遍的民意。如果只是以前经常去玩的，咱们又不是做代购，没必要给自己增加可能的麻烦」。

在这种氛围下，不少内地游客将目光转向了韩国、新加坡、泰国等地。该博主称韩国是出国游的首选，他认为韩国虽然地方小、有点无聊、吃的花样也不多，但其签证极方便、航班便宜、中文标识普遍、购物不贵且卫生条件好，综合来看难度最低。

中日航线爆发100%停飞潮

这一变化背后是中日双边紧张关系升温，在清明假期前，外交部亦发布警告呼吁中国公民近期避免前往日本。外交部领事司3月26日警告称，近段时间以来，日本社会治安不靖，针对中国公民违法犯罪案件多发，在日本中国公民面临的安全环境持续恶化。3月24日，一日本自卫队现役官员持刀翻墙强行闯入中国驻日本大使馆，严重威胁中方外交人员人身安全和外交设施安全，性质影响极为恶劣，并呼吁中国公民近期避免前往日本。

事实上，自去年底开始，中日航线就大幅削减。据航班管家统计显示，2026年1月，中国内地往返日本航班取消量达2195班次，取消率40.4%；而截至1月26日，已有49条中日航线全数取消2月份的航班，取消率高达100%。国航、东航、南航等大规模削减运力，其中以休闲旅客为主的大阪关西机场受影响最严重，成为航线取消的重灾区。