全球AI算力需求激增 腾讯云再加价5% 月内第二次

综合外媒报道，腾讯云今日（9日）宣布，由于全球AI算力需求持续激增，核心硬件供应链成本大幅上涨，将于5月9日起调高AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品价格，加幅一律为5%。

值得留意的是，这已是腾讯云在一个月内的第二度加价。该公司于3月11日已调整大模型服务定价策略，当时以Hunyuan 2.0 Instruct模型为例，输入价格由每千Token 0.0008元人民币大幅上调至0.004505元人民币，加幅高达463%。

云端服务商掀加价潮

除腾讯云外，阿里云及百度智能云亦相继宣布加价。阿里云于3月18日宣布，AI算力及存储产品价格上调5%至34%，其中平头哥镇武810E算力卡等产品加价5%至34%，智能计算版文件存储产品更大幅加价30%。百度智能云随后亦发出调价通知，AI算力相关产品服务加价5%至30%，并于4月18日起生效。

此轮加价潮主要受OpenClaw的快速普及，令Token消耗量持续攀升。据Openrouter平台数据统计，顶级模型每周token用量由2025年3月24日的1.62T，飙升至今年3月16日的18T，按年增幅高达约1011%。国海证券研究报告指出，Token消耗或持续上升，AI算力瓶颈短期仍然存在，云服务加价潮料将持续。