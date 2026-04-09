特朗普TACO玩笑变「摇钱树」 任内美股10大升幅日 9次与其妥协有关

美国总统特朗普日前宣布同意在两周内暂停对伊朗攻击，被市场嘲讽为再一次「TACO」，刺激股市大反弹；不过，据外媒《MarketWatch》统计指出，特朗普第二任期以来，标普500指数表现最好的10个交易日中，9个交易日升幅均由关税政策或伊朗冲突出现缓和或妥协所驱动。报道更形容，TACO交易已由「华尔街玩笑」变成真正的「摇钱树」。

美国总统特朗普日前宣布同意在两周内暂停对伊朗攻击，被市场嘲讽为再一次「TACO」，刺激股市大反弹。

特朗普第二任期以来，标普500指数表现最好的10个交易日中，9个交易日升幅均由关税政策或伊朗冲突出现缓和或妥协所驱动。

最初灵感来自去年4月9日

所谓「TACO」，是《金融时报》专栏作家Robert Armstrong去年带起的一个缩写词，意思是「特朗普总是临阵退缩」（Trump always chickens out），最初灵感来自特朗普去年4月9日突然宣布推迟90天加征关税，以便为贸易谈判留出时间。当中背后交易逻辑是特朗普与前几任总统相比，对金融市场波动更敏感，尤其是那些可能影响共和党在即将到来的中期选举中保住国会控制权前景的波动。

所谓「TACO」，是《金融时报》专栏作家Robert Armstrong去年带起的一个缩写词，意思是「特朗普总是临阵退缩」（Trump always chickens out）。

报道更统计了标普500指数表现最好的10个交易日中，9个交易日升幅均与「TACO」交易有关，当中包括：

2025年4月9日：特朗普宣布将大部分「解放日」关税暂停90天，标普500指数上涨9.5%，创下逾16年来最大单日升幅。

2025年5月12日：美国和中国同意把互降关税再延长90天，标普500指数上涨3.3%。

2026年3月31日：报道称伊朗总统佩泽希齐扬可能愿意有条件地结束战争，特朗普也表态战争将在两到三周内结束，标普500指数上涨2.9%，创下10个月来最佳单日表现。

2025年4月22日：特朗普政府高级官员发表言论，暗示中美关税对峙即将降温，推动标普500指数上涨2.5%。

2026年4月8日：投资者为特朗普和伊朗方面同意停火两周而欢呼，标普500指数收高2.5%。

2025年3月14日：特朗普未就其关税计划发表新评论，推动标普500指数上涨2.1%，创下自大选日次日以来的最大单日升幅。

2025年5月27日：特朗普在阵亡将士纪念日周末表示，将推迟对从欧盟进口的商品征收50%关税的计划，标普500指数上涨2.1%，创两周以来最佳单日表现。

2025年4月24日：与韩国贸易协议出现进展迹象，标普500指数上涨2%。

2026年2月6日：这是榜单上唯一一个关税或伊朗问题均非主要推动因素的交易日，当天投资者因大型科技公司宣布AI资本支出计划而提振，道指首次突破50000点大关，标普500指数收高2%。

2025年4月11日：特朗普政府宣布将半导体和其他产品排除在其对等关税制度之外，股市由科技股领涨，标普500指数上涨1.8%。

捉住10日升幅 回报率可达35%

根据道琼斯市场数据（Dow Jones Market Data）显示，自2025年总统就职日以来，标普500指数已上涨超过13%，但如果一名交易员只抓住这10个最佳交易日的升幅，截至周三下午，其复合回报率将达到约35%。

首次任期也有「Trump put」概念

报道提到，「TACO」逻辑并非特朗普第二任期所独有，在其第一个四年任期内，投资者已抓住了「特朗普看跌期权」（Trump put）概念，即如果市场波动性急剧上升，特朗普就会采取措施安抚市场。

Bokeh Capital Partners创办人Kim Caughey Forrest更表示，「Trump put」被认为是促使特朗普在第一任期内与中国达成贸易协议的原因，并帮助标普500指数在2019年初大幅反弹，当时该指数一度濒临跌入熊市区域。她又认为，「TACO」交易真正揭示的是，那些关注下行风险的人往往高估了风险。

不过，针对本周最近一次「TACO」交易，B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示，要真正利用「TACO」行情，投资者需要在周三开市前就已入场，因为美股虽然开市出现大涨，但随后因质疑停火协议持久性的消息传出，升幅已迅速回落。