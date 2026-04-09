肯德基中国与比亚迪推「车速取2.0」提升出行餐饮体验

百胜中国(9987)旗下肯德基中国公布，与比亚迪(1211)合作推出「车速取2.0」，结合点餐、用餐及充电服务，提升用户出行餐饮体验。

无缝衔接「点餐－用餐－充电」体验

透过今次合作，比亚迪将率先于内地方程豹钛 7 车型上搭载肯德基「车速取」智能点餐功能，并逐步覆盖比亚迪更多主力车型。用户可在驾车时通过语音指令，选择肯德基「车速取」门店，即可完成点餐、支付及预约取餐程序。

「车速取2.0」点餐功能另一特色，是用户抵达选定的肯德基餐厅及完成点餐后，抵达餐厅即可插枪为车辆充电，力争全程高效充电在9分钟内完成，实现点餐、用餐、车辆补能无缝衔接体验，满足用户用餐及车辆充电需求，大幅提升出行与用餐效率。

自动推荐餐点及取餐路线

肯德基早在2006年已推出「车速取」服务，经历18年不断发展，「车速取2.0」不单让用户可以预早用语音指令点餐，抵达指定餐厅即时取餐。系统更会按用户点餐历史、预计驾驶时间及情境，推荐符合当前需求的餐点。

通过与导航系统深度整合，「车速取2.0」更可以引导用户选取最佳取餐路线，当用户车辆驶近取餐点时，系统会自动通知餐厅员工提前准备餐点，实现即停即取，大大减少用户等待食物的时间。