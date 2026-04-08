羚邦集团预告CON-CON海外巡回站移师泰国 冀成亚洲跨界IP超级联络人

由羚邦集团（2230）全资举办的首个香港本地策划、源于香港文化DNA的亚洲跨界IP潮流文化盛事「CON-CON HONG KONG 2026」，已于本月4至5日在香港亚洲国际博览馆圆满举行。羚邦创办人兼董事会主席及首席执行官赵小燕表示，香港在IP产业方面更具备成为区域知识产权贸易枢纽的优势，而CON-CON是一个由香港诞生的盛事IP，希望把这份优势进一步转化为一个真正属于香港、由香港出发的文化盛事IP。

CON-CON将于明年继续举办

赵小燕宣布，基于首届CON-CON取得的理想成果及各界的积极回应，CON-CON将于明年继续举办，进一步巩固其作为香港原创「盛事 IP」的定位。她又指，集团亦将积极推进CON-CON的区域化发展布局，暂定首个海外巡回站将移师泰国，借此把香港策动的文化盛事模式延伸至亚洲更多市场。

望拓文化产业发展空间

展望未来，该集团指，将继续发挥其作为亚洲跨界IP「超级联络人」的优势，进一步推动内容、品牌、创作者与市场之间的高效连结，持续提升CON-CON的文化影响力、商业价值及国际能见度，为香港以至亚洲文化产业开拓更广阔的发展空间。

政府将持续推动本地IP的发展

另外，商务及经济发展局副局长陈百里表示，政府将持续推动本地IP的发展，优化本地IP制度，确保制度与时并进、紧贴国际发展趋势并切合香港经济需要，以激励本地文创产业持续发展，并带动不同领域的相关产业链。