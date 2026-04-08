阿里调整AI架构 新设技术委员会 升级通义大模型事业部

阿里巴巴（9988）CEO吴泳铭发布内部信宣布AI组织调整，包括把通义实验室升级为事业部，新设立集团技术委员会并升级通义大模型事业部，聚合优势资源投入AI关键战场。据内部信指，阿里巴巴在集团层面设立技术委员会，由吴泳铭担任组长，成员包括周靖人、吴泽明、李飞飞。

升级通义实验室为事业部

内部信指，周靖人担任技术委员会首席AI架构师，李飞飞负责阿里云技术以及AI云基础设施建设，吴泽明负责集团业务技术平台以及AI推理平台建设。

另外，阿里还将通义实验室升级为通义大模型事业部，由周靖人负责；李飞飞出任阿里云CTO；吴泽明专注阿里巴巴集团CTO工作，淘宝闪购CEO职务由雷雁群接任。