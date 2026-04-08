全球首创「艺术授权」美甲品牌 从小摊位变年收入千万 创办人自幼随母卖T恤 今进驻顶级展馆

美国纽约市集一个小小摊位用了不足两年时间，由一项周末副业蜕变成年收入达150万美元（约1,170万港元）的品牌。两名台湾女子Susana Chen与Jess Wu联手创立的美妆品牌Never Have I Ever，以「穿戴甲」及「纹身贴」等为载体，将艺术刻进消费者日常，每款指甲彩绘都来自独立艺术家的原创设计，成为全球第一个「艺术授权」美甲品牌，两年间已实现12万件销量、登陆2,000家商店，更进驻摩纳哥美术馆、大都会艺术博物馆等顶级艺术展馆，成为北美「即时美妆」行业新星。

两名台湾女子Susana Chen与Jess Wu联手创立的美妆品牌Never Have I Ever，以「穿戴甲」及「纹身贴」等为载体，将艺术刻进消费者日常。

将艺术加入穿戴甲及纹身贴

据外媒《Entrepreneur》报道，品牌创办人之一的Susana Chen，童年时光在纽约唐人街度过，从小就在母亲的纪念品店帮忙售卖印着「I Love New York」的定制T恤与周边；长大后，她从帕森斯设计学院毕业，先后任职于多间创意机构，其后创办非谋利组织亚洲创意基金会，并参加工艺品展销会、购买艺术家商品。

正是这段经历，让她获得灵感，即艺术不仅能印在T恤或帽子上，也能存在于穿戴甲、纹身贴或牙齿装饰等「意想不到的画布」上，并可借此展示消费者个性。当她把这个想法带给前同事Jess Wu时，两人的创业想法一拍即合。拥有跨文化品牌营销背景的Wu，曾帮助众多消费品与科技品牌实现全球化布局，擅长搭建高效的商业体系，其加入为此创意注入了专业的商业基因。

艺术不仅能印在T恤或帽子上，也能存在于穿戴甲、纹身贴或牙齿装饰等「意想不到的画布」上。

伙拍逾百艺术家 可获5%版税

2023年11月，她们正式推出Never Have I Ever，专注于艺术授权的穿戴美甲与时尚装饰，即每一款彩绘都来自独立艺术家的原创设计，艺术家还能获得5%版税收入。Chen表示，团队一直将艺术作为营运核心，目前该品牌已与100多位艺术家合作，包括Lorien Stern、Tay Beepboop等插画家，除支付其授权艺术作品版税外，还在社交平台上重点展示其艺术家社群。

Never Have I Ever，专注于艺术授权的穿戴美甲与时尚装饰，即每一款彩绘都来自独立艺术家的原创设计，艺术家还能获得5%版税收入。

在她看来，品牌的社交媒体策略并非只着眼于促使消费者购买穿戴甲，而是致力于突出设计背后的艺术家，因此不仅要展示产品，更应大力宣传背后的创作者。事实上，过去人们去美甲店希望得到艺术家设计的指甲，但艺术家无法因设计图案获得署名，美甲师又难以还原理想效果，最终导致消费者不满，而她们恰好解决了这一问题。

同时，品牌创立初期恰逢美国受经济衰退和高额关税影响，当地发廊及美容店等生意下滑，但其美甲产品零售价约18美元（约140港元）至45美元（约351港元），为消费者提供了更实惠的美甲选择。

登上创投节目 获巨大曝光

在创业初期，她们带着Never Have I Ever的艺术家产品参加工艺品展销会时，便发现市场反应热烈，每个周末可获得3,000美元（约23,400港元）至5,000美元（约39,000港元）收入。其后进军大型贸易展，吸引多个零售平台上架，如今产品已登陆Urban Outfitters、Revolve、Anthropologie、PacSun、Zumiez和Nordstrom等零售商，同时依托艺术根源，进驻了大都会艺术博物馆、纽约现代艺术博物馆和丹佛艺术博物馆等多家机构。

该品牌近期更登上美国知名创投节目《Shark Tank》，不仅收获了巨大的媒体曝光与可信度，更成功与知名投资者Kevin O'Leary达成协议。

该品牌近期更登上美国知名创投节目《Shark Tank》，不仅收获了巨大的媒体曝光与可信度，更成功与知名投资者Kevin O'Leary达成协议；亦即对方投资15万美元（约117万港元），获得公司10%的股份，以及每件产品0.5美元的忠诚度特许权使用费，上限为45万美元（约351万港元）。

销量达12万件 进入2000多店

截至去年底，Never Have I Ever团队约有10名成员，一半在美国、一半在中国。内部数据显示，品牌成立第二年的销售额便突破150万美元（约1,170万港元），按年增长3.5倍，销量达12万件，并进入了2,000多家商店。展望未来，这两位女创业家计划将Never Have I Ever打造成即时美妆领域的首选品牌，持续拓展零售业务、与更多新艺术家合作。