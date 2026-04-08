周大福创建首投资储能电站项目 ESG融入业务 郑志明：为AI时代基建迈重要一步

周大福创建（659）宣布，与全球新能源解决方案服务商联盛新能源集团合作，在欧洲共同发展一个全新的储能电站（BESS）项目，把握并发展欧洲储能市场机遇。周大福创建将在该首个BESS项目中持有75%股权，联盛新能源则持有其余25%。

料第四季投运 参与可再生能源转型

有关项目储能总装机容量为30兆瓦/65.2兆瓦时，预期今年第四季完成建设并投入使用，双方认为，此次合作不仅能加快项目落地，亦为未来深化合作奠定良好基础。周大福创建指出，是次项目充分体现其将ESG原则融入核心业务的战略方针，积极参与全球向可再生能源转型的大趋势。

该集团续指，双方合作的第一个BESS项目选址于芬兰，旨在回应欧洲市场日益加剧的可再生能源电力生产，与日常工作生活用电之间的失衡问题，以及对国家电网稳定性日益提高的要求。

联盛新能源成伙伴 统筹项目开发

联盛新能源作为项目中的技术主导，将凭借其在储能领域累积的知识与丰富营运经验，统筹项目开发、工程设计与建设管理，确保项目达到最高的效率及可持续发展标准。周大福创建指，此次合作结合了其在环球市场的专业优势、雄厚资本实力与对项目潜力的信心，以及联盛新能源在储能电站领域深厚的技术专长与营运经验，达致优势互补。

郑志明：储能电站投资时机成熟 料回报稳健

周大福创建联席行政总裁郑志明表示，与联盛新能源合作不仅是一项投资项目，更是周大福创建在为AI时代的新一代基建设施迈出的重要一步，该集团多年来一直秉持可持续发展的理念，并已完成化石燃料资产的剥离，专注于绿色能源相关领域投资，随著欧洲可再生能源产量激增，以及各国电网容量持续升级，认为BESS投资的时机经已成熟。

郑志明认为，首个在芬兰的储能项目不仅具备稳健的回报潜力，更符合周大福创建对ESG的长期承诺，而联盛新能源是其在可再生能源市场所需的理想技术合作伙伴，能够协助周大福创建有效应对各类技术挑战，共同把握区域能源转型带来的战略机遇。

联盛新能源是一家全球化的新能源解决方案服务商，早于2024年已开始进军欧洲新能源市场，业务涵盖工商业光伏及用户侧储能电站的投资、开发与营运，致力为全球客户提供一站式绿能服务，以实现零碳目标。