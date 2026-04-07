滴滴AI打车需求清明飙86% 00后为主力军 用户年初至今激增37倍

据内媒报道，出行平台滴滴最新公布清明假期数据，揭示AI正在重塑内地出行市场用户叫车习惯。数据显示，假期期间AI打车需求较平日激增86%，显示此项技术已从早期尝鲜阶段，演变为满足大众个性化出行需求的重要工具，并可能成为公司未来增长的新引擎。

AI成打车新宠

滴滴数据显示，在今年的清明假期，用户对AI打车的接纳程度远超预期。与平日相比，北京、上海、西安、长沙、天津成为AI打车最活跃的五大城市。

更值得注意的是，自今年初以来，使用滴滴AI打车的用户数已增长37倍，反映出市场对智能化出行服务的需求。其中，00后年轻用户占比超过4成，成为推动这一趋势的主力军，显示AI技术对年轻一代具有强大吸引力。

AI打车可满足个性化需求

内媒指，AI打车之所以迅速升温，关键在于其满足用户日益增长的个性化和复杂化需求。传统的叫车模式主要解决从一个地方到另一个地方的基本问题，而AI则能更精准地理解用户的深层次意图。

用户只需输入如「带老人出门，想少走路」或「先接朋友再去吃饭」等口语化指令，滴滴AI打车功能「AI小滴」便能识别并匹配相应的服务标签。目前系统已支持超过90个标签，极大提升服务灵活度。

清明假期在户外休闲、景点、商圈、机场火车站等复杂需求场景中，使用者更倾向使用AI叫车，叫车订单比分别较平日上涨178%、125%、74%、65%。此外，用户也常用AI小滴查找附近地点并一键导航/叫车，如奶茶店、咖啡厅、药局、卫生间等。