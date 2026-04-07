苹果首款折叠iPhone据报遇技术难关 或将延迟登场量产

苹果（美：AAPL）备受市场期待的首款折叠屏iPhone，或将延迟面世。据《日经亚洲》引述多名知情人士透露，该款手机在工程测试阶段遭遇的技术难题较预期复杂，可能导致量产与出货时程推迟，为市场战略策划带来不确定性。

工程挑战而非供应链短缺

报道引述消息指，此次潜在的延误与零部件供应紧张无关，其根源在于产品本身的工程技术挑战。据悉，当前的解决方案尚不足以完全克服工程难题。一位知情人士表示，「从本月到5月初是工程验证测试极为关键的时间窗口，但早期试产阶段出现的问题多于预期，需要额外时间解决。当前形势可能令量产时间表面临风险。」

折叠屏iPhone在苹果的产品蓝图中占有重要战略地位，为优先保障包括此款手机在内的高端机型，苹果已将2026年标准版iPhone的生产计划推迟至2027年初，以更合理地调配记忆体晶片等关键资源。

尽管折叠屏iPhone在初期规划产量中占比不足10%，约700万至800万部，但其对供应链的提振作用备受期待。引入全新设计形态需要对设备、材料和零部件进行全面升级，有望为供应商带来更高的利润空间。

分析：或引领行业新一轮增长

市场普遍期望，苹果的入局能为整体折叠屏手机市场注入新动力，并推动消费者向高端产品升级。自2019年起，其主要竞争对手Samsung与华为，已推出多代折叠屏手机。

研究机构IDC预测，受苹果预期入市的带动，2026年全球折叠屏智能手机出货量将增长约30%。根据其数据，2025年全球折叠屏手机出货量预计约为2,060万部，较2024年增长约10%。若苹果折叠屏iPhone最终需要延期，或会对此市场预测构成影响。