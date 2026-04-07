华谊8年蚀逾80亿陷退市危机 《逐玉》热播成续命丹 明星股东躺著分红

近期古装剧《逐玉》成为城中热话，该剧在爱奇艺、Netflix同步上线后，迅速在收视排行榜上夺冠，热度远超同期陆剧。除了收视获佳绩，据内媒报道，《逐玉》更以约4亿元（人民币，下同）的总投资，撬动预计逾8亿元的综合收益，为资本市场的现象级佳作。然而，在流量背后，该剧出品方之一、昔日「影视一哥」华谊兄弟正身陷连续八年亏损、濒临退市的绝境，急盼凭借此剧力挽狂澜，为公司续命。

华谊面临退市风险

2018年至2024年，华谊兄弟的净亏损分别为11.69亿元、39.78亿元、10.48亿元、2.46亿元、9.81亿元、5.39亿元和2.85亿元，7年累计亏损82.46亿元。不幸的是，内媒预计华谊2025年将再次录得亏损，金额介乎2.89亿至4.07亿元，意味自2018年起，公司已连续8年录得亏损。比连年亏损更为严峻的是其净资产状况，根据公告显示，公司2025年期末净资产初步测算在-9400万元至+6300万元之间，已触及负值边缘。根据深圳证券交易所的上市规则，若经审计后的年报显示净资产为负，公司股票将面临退市风险警示。换言之，昔日的行业龙头已命悬一线。

演员片酬仅占总投资2%

在此背景下，内媒分析，总投资额约4亿元的《逐玉》，被华谊兄弟视为翻身的关键一搏。据悉，该剧由浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司（下称「浩瀚影视」）出品，而华谊兄弟持有其49.25%股权，为第一大股东。

值得注意的是，该剧严格控制片酬，将大部分资金用在制作上。据内媒披露，主演张凌赫、田曦薇等一众演员的总片酬仅约800万元，只占总投资的2%。在当下动辄数千万片酬的流量演员市场中，此举堪称「白菜价」。

《逐玉》华谊利润1.5亿

该剧采取「双平台联播」及「全球同步上线」的发行策略，于今年3月在腾讯视频、爱奇艺及Netflix等平台同步播出。剧集播出后，在内地主流平台热度值屡创新高，云合数据显示其单日市占率曾一度突破41%，海外市场亦反应热烈，连续霸榜香港Netflix第一位。

据行业模型测算，预计《逐玉》的国内播放分账、广告植入及海外版权等综合收益有望突破8亿元，即投资回报率接近100%。按股权比例计算，该收益可为华谊兄弟带来约0.8亿至1.5亿元的净利润。虽然这笔钱对于数十亿元的年度亏损而言只是杯水车薪，但在退市警报高悬的当下，任何一笔进账都至关重要。

明星股东隐身幕后 坐享千万分红

《逐玉》的成功，不仅让华谊看到一线生机，亦令一众明星股东在幕后稳赚一笔。在浩瀚影视的股东名单中，除了控股的华谊兄弟及持股21.9%的爱奇艺关联公司外，还包括李晨、Angelababy（杨颖）、冯绍峰、陈赫、郑恺、杜淳6位明星股东，各持有约2.4%股权，事因2015年华谊以7.56亿元收购刚成立1日的浩瀚影视70%股权，将一众流量艺人与公司利益深度捆绑。

如今《逐玉》爆红，意味著该6位明星无需亲身参演，仅凭股东身份便能坐享分红。若按收益预测及持股比例估算，每位明星股东的理论分红或高达1200万元左右，收益甚至超过部分演员接拍一部剧的片酬。

长远困境未解 一剧难救华谊

尽管《逐玉》带来了可观的短期收益，但市场及业内人士普遍认为，单靠一部爆款剧集，难以从根本上扭转华谊兄弟的困局。近年来，华谊在核心的电影业务上表现乏力，缺乏新的票房爆款，剧集业务亦表现不稳。同时，面对腾讯、字节跳动等资金雄厚的互联网平台夹击，传统影视公司的生存空间备受挤压。

公司虽已尝试布局短剧、AI辅助制作等新赛道，但短期内难见成效。内媒引述市场分析指出，对华谊而言，寻求资本重组或被大型流媒体平台并购，或许是比独立挣扎更现实的出路。华谊兄弟的最终命运，仍有待4月底披露的2025年报作实。