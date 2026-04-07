25岁广州女学霸辍学创业 联同数学泰斗创125亿独角兽 「要杜绝AI胡说八道」 A轮获2亿美元

AI时代催生新一代科技领袖，年仅25岁、出身广州的00后数学天才洪乐潼，凭借其创立的AI公司Axiom，数周前完成2亿美元（约15.7亿港元）A轮融资，令公司估值一举跃升至16亿美元（约125.4亿港元），正式跻身独角兽行列。这位史丹福大学博士的辍学生，正瞄准AI领域最核心的「幻觉」痛点，锐意打造一位「AI数学家」。

主攻AI逻辑缺陷 锁定量化基金客户

现时主流AI模型虽在语言能力上表现出色，但在严谨的数学及逻辑推理上却频频出错，被业内称为「幻觉」（Hallucination）。洪乐潼创立的Axiom，正是要解决此根本性缺陷。

据内媒报道，Axiom的核心技术，是透过Lean编程语言建构一套验证系统，强制AI在进行推理时，每一步都可被核实，从而杜绝「一本正经地胡说八道」的问题。公司目标是创造「AI数学家」，使其能如人类顶尖学者般，处理复杂的数学证明及验证代码。

洪乐潼数周前更宣布，已经从Menlo Ventures、Greycroft and Madrona等创投公司，筹集到2亿美元A轮融资。

「Axiom很小却很强」

凭此独特概念，Axiom在2024年8月已获960万美元种子轮融资。公司表示，未来产品将锁定对冲基金、量化交易公司等高端金融客户，为其提供与资产定价、市场预测相关的复杂数学问题解决方案。

洪乐潼数周前更宣布，已经从Menlo Ventures、Greycroft and Madrona等创投公司，筹集到2亿美元A轮融资。Axiom目前拥有20多名员工，她表示，「Axiom很小，却很强。我们在探索各种更聪明的技术来降低成本，资本效率很高。」她还透露，融资到手后，一部分是算力成本，一部分会花在招募人才上，目前她在海外社交平台频繁招兵买马，寻找有志于「用AI做数学」的伙伴。

面对竞争对手仍具信心

当然，洪乐潼并非一枝独秀，在AI数学赛道上，其主要竞争对手Harmonic同样来势汹汹，甚至比她更早入局。该公司不仅能攻克数学难题，更将触角伸向代码编写与晶片设计领域，最新估值已达14.5亿美元，其股东名单中不乏Nvidia（英伟达）、红杉资本等行业巨头。

不过，面对如此强劲的对手，洪乐潼显得信心十足。她直言，「我们的速度快很多，Harmonic花了两年多才达成第一个重要数学里程碑。」她更透露，Axiom已吸引不少潜在客户主动接洽。

师徒联手 数学泰斗加盟任「创始数学家」

Axiom的成功，除技术创新外，其团队亦是关键。公司CTO Shubho Sengupta曾任Meta AI研究总监；核心科学家François Charton更是将Transformer模型引入数学领域的先驱之一。最令市场瞩目的，是57岁的数学泰斗小野健（Ken Ono）的加盟。小野健是模形式领域的顶尖学者，亦是洪乐潼在麻省理工（MIT）时的恩师。这位曾指导过十位摩根奖得主的弗吉尼亚大学终身教授，毅然辞去教职，加入这家仅有十多人的初创公司，出任「创始数学家」，被学术界形容为「国家队级别的倒贴」。

小野健表示，吸引他的是纯粹的学术探索，而非金钱利益，AI对其研究领域带来的「降维打击」让他感到兴奋。

小野健是模形式领域的顶尖学者，亦是洪乐潼在麻省理工（MIT）时的恩师。

出身普通家庭 数学天赋惊人

洪乐潼的背景极具传奇色彩，她祖籍潮汕，2001年出生于广州一个普通务工家庭，父母从未上过大学，但她自幼便展现非凡数学天赋，高一就入选广东中学生英才计划，同时是当年全国中学生数学奥赛广东选区中，仅有的四位选手之一。她2019年考入麻省理工大学（MIT）后，仅用3年便取得数学及物理双学位，期间发表9篇学术论文，并荣获北美数学本科生最高荣誉「摩根奖」。

此后，洪乐潼获得素有「全球最难申请奖学金」之称的罗德奖学金，赴牛津大学深造，继而入读史丹福大学攻读博士。然而，在2024年，她认为AI缺乏严谨逻辑能力是时代的重大命题，毅然决定辍学，在矽谷创办Axiom。

内媒指出，2025年12月3日，洪乐潼入选「福布斯30岁以下30人精英」榜单。