三星DRAM供货据报第二季加价30% 海力士及美光料跟随

三星继今年首季将DRAM均价上调约100%后，据韩媒报道，公司已就第二季DRAM供货价格与主要客户完成谈判及签署供应合同，按季加幅约30%，为高带宽内存（HBM）及服务器、PC、移动等通用DRAM产品的平均加幅。另一方面，SK海力士与美光据报也将以相近水平推进第二季DRAM供货，并就加幅及合同方式与客户谈判。

客户争相锁定DRAM货源

报道引述业内人士指出，「仍有大量客户争相提前锁定DRAM货源，因此公司得以在首季基础上进一步提价供货」，并指「AI需求为核心，目前价格企稳或下跌的迹象均未出现」。按此计算，以2025年初DRAM价格为基准，经过两轮加价后，第二季供货价已相当于基准价2.6倍。

针对此轮DRAM价格持续上行，报道指动力来自AI加速器需求的爆发式增长。不过，报道指第二季加幅明显低于首季的翻倍加幅，预期第三季的供需动态将成为决定DRAM价格走向的关键变量。