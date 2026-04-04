打工仔裁员潮下生存法则 从「7只狗结伴逃亡」偷师 4招建立团队归属感撑过逆境｜吴慧琪

吉林早前有七只不同品种的狗集体被偷走，再集体逃回家的故事，感动全城。牠们没有管理者指挥、没有资源支援，却在最艰难的处境中，靠著彼此，一起回家。这七只狗的处境，和香港部份打工仔相似：同样被丢进困境，同样没有外援，同样只能靠身边的人撑过去。

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香港经济低迷，上周又听到企业公布要大裁员，留下来的人工作量加倍，离开的人带著不安重新出发，以下是从七只狗身上学到的四个团队生存法则：

法则一：建立自己的方向感

七只狗能成功跑回家，最关键的是牠们知道家在哪里。牠们记得主人的味道、记得那条路的气味。这个共同的目标，让牠们在逃跑的过程中没有分散、没有迷失。

当公司前景不明、大方向模糊，最让人无力的，是不知道努力是为了什么。在经济不景气、大环境不可控的时候，你需要给自己找一个小目标。

管理学的目标设定理论（Goal-Setting Theory）提出，明确、具体、有挑战性但可达成的目标，能显著提升个体的动机和表现。当你给自己设定一个清晰的小目标，大脑会自动进入「目标导向」状态，焦虑感降低，行动力提升。给自己一个可控的小目标，例如：本周内我要完成这份报告、今天我要回复所有电邮…，是找回掌控感最直接的方法。

法则二：找到在团队中的专属位置

七只狗体型不同、能力不同。有的跑得快负责探路，有的体力好负责殿后，有的嗅觉灵敏负责辨别方向，腿短的哥基没有被看低，牠们没有谁是「多余的」。

经济不景气的时候，最让人不安的，是觉得自己随时可以被取代。其实每个团队都需要不同的人。与其担心自己会不会被裁，不如想想：「我在这个团队里，最擅长做什么？」然后把这件事做到最好。

自我决定理论（Self-Determination Theory）中提到，人类有三种与生俱来的心理需求：自主感、胜任感、归属感。当你找到自己在团队中的独特位置，并把擅长的事做到最好，胜任感和归属感就会同时提升。当你成为团队里某个「担当」，你就多了一份安全感。不是因为你特别厉害，而是因为你在对的位置上。

法则三：以「信任」作为储备

七只狗在逃跑的过程中，牠们的信任是在奔跑中建立的：你跑前面，我跟著；你停下来等我，我加快脚步跟上。狗队伍一直照顾那只因突围而受伤的德牧，每一步，都在说「我们不会丢下你」。

当公司奖金缩水、升迁停滞，我们能给彼此的，不再是钱，而是信任。当同事工作出错时，你选择帮他一把，而不是落井下石；当同事被老板照肺时，你选择事后递一杯清水，而不是在旁边看戏…。这些小事，累积起来，就是你在职场中最珍贵的资产。

跟据社会交换理论（Social Exchange Theory），人际关系的建立是基于互惠原则：我先帮你，你再帮我，信任就在这个循环中累积，成为最可靠的「社会货币」。你帮同事一次，同事记住了；你被需要的时候，自然会有人站出来。

法则四：确认「我并不孤单」

七只狗被偷走时，牠们被迫面对陌生的环境和未知的危险。但当逃跑的时机来临，牠们选择了一起走。没有谁先跑，没有谁丢下谁。这七只狗撑下来了，不是因为牠们特别勇敢，而是因为牠们有彼此在。

经济不景气的时候，每个人的压力都会放大。工作变多、对未来不安、还要照顾家人，这些压力叠在一起，总有一天会撑不住。这一刻，被接纳、被认同、被重视的感觉，就成为坚持下去推动力。

心理学的社会支持理论（Social Support Theory）提出，社会连结是影响人类心理健康和韧性的最重要因素。与其一个人扛，不如找一两个信得过的同事，聊一聊最近的工作压力，互相扶持。这种「我并不孤单」的感觉，本身就是一种力量。亦不少企业委托专业机构提供雇员辅导服务(EAP)，让员工透过辅导和咨询，取得心理连结，加强抗压能力。

结语：这七只狗没有老板、没有资源，却靠著彼此，一起回了家。经济不景气的风还在吹，裁员的消息可能还会传来，你无法控制大环境，但你可以选择给自己一个小目标，找到自己在团队中的位置，用日常的善意累积信任，然后在撑不住的时候，让身边的人接住你。就这样，再难的路，也能一起走过去。

吴慧琪

基督教家庭服务中心「盈力雇员服务顾问」主管

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